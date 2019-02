Esko Luoman työt jatkuvat metsässä, vaikka eläkeikä täyttyi jo

Juuri eläkkeelle päässyt Esko Luoma jatkaa työntekoa perintötilallaan, jonka hän on lunastanut sisaruksiltaan. Keuruun Katajamäellä sijaitsevalla tilalla on 5,5 hehtaaria peltoa viljalla ja heinällä sekä 32 hehtaaria metsää. Kuormainvaunua Luoma tarvitsee pääsääntöisesti puunajoon ja puista hän tekee halkoja myös myyntiin.

Luomalla oli aiemmin käytettynä hankittu Nokan kuormainvaunu. Nyt hän päätti kuitenkin hankkia saman merkin uuden mutta paremmin varustellun vaunun. Valintakriteereinä olivat muun muassa 2-palkkinen vaunu ja hydraulinen esiohjattu venttiilistö.

Nokka 4872P -kuormaimella on hydraulisella jatkeella varustettuna 7,2 metrin ulottuvuus nostomomentin ollessa 48 kNm. Siinä on laippakiinnitys ja hydraulisesti esiohjattu venttiilistö. N20-koura on varustettu 1-s-jarruriipukkeella. 2-palkkirunkoisen vaunun kantavuus on 11 tonnia ja siinä on hydrauliset kaaritukijalat. Pankkoja on neljä ja kuorma-alaa 2,3 neliömetriä. Renkaina käytetään 400/60–15,5-kokoisia kuviorenkaita.

”Nokka-tuotteiden vahvuus on nimenomaan jälkimarkkinaosaaminen sekä asiakaspalvelu. Meillä on puhelimet sitä varten, että niihin vastataan. Asiakkaille on tärkeätä, että investoinnille saa tukea ja palveluita”, myyntijohtaja Lassi Pesonen alleviivaa. Jatkossa kehitetään verkkokauppaa.





Mönkijä/ATV-sovitteisten työkoneiden markkinoiden koko on noin 100 kappaletta. Tästä kakusta kilpailevat Nokan lisäksi pari ruotsalaista toimijaa. Nokka on löytänyt kumppaniksi BRP:n.

Pesosen mukaan tyypillinen mönkijän ja siihen kuormaimella varustetun perävaunun hankkiva asiakas on yli 60-vuotias metsäomistaja. Myyntisesonki on huhti–kesäkuussa.

Maaseudun rakennemuutos näkyy myös Nokan asiakaskunnassa, joka koostuu pääosin maatalousyrittäjistä. Moni on siirtynyt maataloudesta puhtaasti metsätalouden pariin.

Pesonen jaottelee suomalaiset asiakkaat kahteen linjaan. Metsätalousyrittäjä varustelee koneensa kattavasti hakien tätä kautta lisää tehoja. Toinen vahva asiakasprofiili on niin sanottu isäntälinjan asiakas, joka tekee vielä paljon hankintahakkuita. Vaikka suomalaisen asiakkaan mieltymykset ovat periaatteessa olleet samanlaiset jo kauan, vievät kotimarkkinat tuotekehitystä hyvin eteenpäin.

”Suomalainen asiakas haluaa aina parempaa.”