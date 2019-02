Kuitupuun kysyntä parempi kuin tukilla – yhtiöiden ostokäyttäytyminen muuttunut varovaisemmaksi

Puukauppa on käynnistynyt viimevuotista ripeämmin. Kauppa on käynyt siitä huolimatta, että puun hintahuippu jäi viime vuoden puolelle.

Teollisuus lähti tähän vuoteen runsain puuvarastoin. Utupilviä taivaalle tuo huippusuhdanteen taittuminen. Se tuntuu etenkin sahoilla, joilla varastot ovat kasvaneet selvästi.

Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK:sta odottaa, että metsäteollisuuden puuntarve pysyy tänä vuonna suunnilleen ennallaan. Siihen nähden puukauppa on lähtenyt käyntiin jopa yllättävän vauhdikkaasti.

Viime viikon loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenten ostot yksityismetsistä nousivat lähes 8 prosenttia viimevuotista suuremmiksi.

Uutta on, että kuitupuun kysyntä on poikkeuksellisesti parempaa kuin tukin kysyntä. Normaalisti puukauppaa on käyty tukkivetoisesti.

Johtaja Harri Välimäki Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksestä kertoo, että yhtiöiden ostokäyttäytyminen on muuttunut aiempaa varovaisemmaksi.

"Yhtiöillä on puuta varastossa ja kantohinnat ovat kääntyneet laskuun", toteaa Välimäki.

Sahatavaran menekkivaikeudet painavat tukin kantohintoja. Esimerkiksi mäntytukin kantohinta on halventunut vajaalla parilla euroa kuutiolta joulukuusta.

Siitä maksettiin päätehakkuilla viime viikkoon päättyneellä neljän viikon jaksolla keskimäärin 62,4 euroa kuutiolta. Kuusitukin kantohinta on pudonnut vastaavasti 67 eurosta 64,7 euroon kuutiolta.

Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden mukaan kuitupuun kantohinnat ovat monin paikoin palanneet lähtötilanteeseen.

"Ne ovat tasaisen heikkoja", summaa johtaja Ilpo Pentinpuro Keski-Suomen metsänhoitoyhdistyksestä.

Kuitupuun hankintahinnat ovat pysyneet lähes entisellään.