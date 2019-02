WWF kritisoi Metsähallituksen tulostavoitetta: "Riskinä on, että se hakkaa vanhoja metsiä ja muita arvokkaita luontokohteita"

Ympäristöjärjestö WWF kritisoi Metsähallituksen tulostavoitteen kiristämistä.

WWF muistuttaa, että päätös voi pakottaa Metsähallituksen lisäämään metsien hakkuita, mikä taas olisi sen mukaan äärimmäisen haitallista sekä luonnon monimuotoisuuden että ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Ympäristöjärjestö huomauttaa, että Metsähallituksen tulostavoite oli vielä 12 vuotta sitten 62 miljoonaa euroa.





Viime viikolla valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti nostaa tavoitteen 148,9 miljoonaan euroon. Se on 38,8 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa asetettu alustava 110,1 miljoonan euron tavoite.

Tulostavoite vastaa 5,6 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle.

”Aina kun Metsähallituksen tulostavoitetta on nostettu, se on joutunut lisäämään hakkuita. Näin tulee todennäköisesti käymään nytkin. Erityisesti riskinä on, että Metsähallitus hakkaa vanhoja metsiä ja muita arvokkaita luontokohteita, mikä on ympäristön kannalta todella haitallista”, Suomen WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo tiedotteessa.





Tulostavoitteensa täyttämiseksi Metsähallitus on WWF:n mukaan hakannut viime vuosina esimerkiksi luonnoltaan erityisen arvokkaita vanhoja metsiä, kansallispuistoiksi ehdotettuja metsäalueita, tiukasti suojellun liito-oravan elinpiirejä sekä retkeilylle ja luontomatkailulle tärkeitä alueita.

”Vaadimme nyt poliitikoilta selkärankaa Metsähallituksen tulostavoitteen alentamiseksi. Kyse on valtion omistamista metsistä, joista on pidettävä huolta ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Metsistä huolehtimalla taataan myös kansalaisille mahdollisuus nauttia meidän kaikkien yhteisestä kansallisomaisuudestamme”, Suomen WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder toteaa tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin todennut, että tulostavoitteen nostaminen ei tarkoita hakkuumäärien lisäämistä. Sen mukaan hakkuut perustuvat edelleen yhdessä eri toimijoiden kanssa laadittuihin luonnonvarasuunnitelmiin.

Lopullisesta tuloutuksesta päätetään keväällä 2020 Metsähallituksen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

