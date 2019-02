Hybridipuuauto kuljettaa puuta Stora Ensolle – sähkömoottori antaa lisävääntöä ylämäessä ja liikkeelle lähtiessä

HKK-Kuljetus on totutellut viimeisen kolmen viikon ajan upouuteen hybridipuuautoonsa eli sähköavusteiseen tukkirekkaan.

Ulkoapäin se näyttää täysin tavalliselta tukkirekalta. Salaisuus piileekin ohjaamon taakse kiinnitetyissä kondensaattoreissa, jotka keräävät sähköä talteen tiukkoja ajopaikkoja varten.

Uuden hybridipuuauton omistajalla ja kuljetusyrittäjällä Heikki Kanasella on takataskussaan 40 vuotta kokemusta raskaan kaluston ajamisesta. Ensikosketustaan hybridin ajamiseen hän kuvailee elämykselliseksi.

"Oloni oli ihan kuin pikkupojalla, joka on päässyt ensi kertaa auton rattiin. Mietin vaan mielessäni, että vitsit miten hienoa ", hän naureskelee.

HKK-Kuljetus on Stora Enson pitkäaikainen yhteistyökumppani. Tuliterä Sisu-merkkinen hybridipuuauto on yritykselle ensimmäinen. Se on ensimmäinen myös Stora Enson puunkuljetuksissa.

"Stora Enson tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Siksi tarvitsemme uutta tekniikkaa pienentämään liikenteestä syntyviä päästöjä. Tähän kokonaisuuteen HKK-Kuljetuksen hybridipuuauto on erittäin tervetullut uutuus", toteaa yhtiön hankintajohtaja Antti Suvinen.

"Puun matkan metsästä tehtaalla pitää olla sujuvaa, ympäristöä säästävää ja tehokasta. Teemme kaikkemme sen eteen yhteistyökumppanien ja -yritysten kanssa."





Sisu toi raskaat hybridikuorma-autot tuotantoon ja myyntiin viime vuonna. Niissä on dieselmoottori ja rinnakkaishybridijärjestelmä.

HKK-Kuljetuksen tuore menopeli on maailman toinen hybridipuuauto. Ensimmäisen otti käyttöön syksyllä Kaakkois-Suomessa Halisen Kuljetus Ky.

Sähköllä avustaen puukuorma liikkuu jopa 900 hevosvoiman teholla, vaikka auton moottorissa hevosvoimia on vain 625.

Joensuulaisella KHH-kuljetuksella on Suomessa 13 autoa, ja lisäksi tytäryhtiö Norjassa. Hybridipuuauton asemapaikka on Pihtiputaalla.

"Kokemuksemme uudesta autosta on vielä hyvin lyhyt mutta erittäin positiivinen", Kananen toteaa.





Sähköavusteisen tukkirekan merkittävin etu on pienempi polttoaineen kulutus. Näin myös auton hiilidioksidipäästöt pienentyvät.

Ympäristöystävällisyyden lisäksi Kanasen mielestä hybridissä parasta on kuljettajan työn helpottuminen.

Kondensaattorien varaama sähkö puskee autoa eteenpäin esimerkiksi ylämäessä ja liikkeelle lähtiessä.

"Sähköä voi säätää portaattomasti, jolloin liikkeelle lähtö sujuu pehmeästi ja joustavasti", hän toteaa.

Puunkuljetuksessa vaativin osuus on yleensä pieni, mäkinen ja mutkainen metsäautotie. Tällöin ajoneuvoyhdistelmältä vaaditaan vääntöä.

"Polttoaineen säästö syntyy, kun sähkömoottori antaa lisävoimaa vaikeissa paikoissa", Kananen arvioi.

Hänen mielestään hybridipuuauto on myös tavallista tukkirekkaa turvallisempi.

"Se ei sudi, kun vaihtaa vaihdetta pienemmällä, mikä parantaa turvallisuutta etenkin pienillä teillä."





Stora Enson puunkuljetuksissa otettiin viime vuonna käyttöön myös ensimmäinen yli 90-tonninen HCT-tukkirekka.

Sillä voi kuljettaa yhtiön mukaan 25 prosenttia suuremman puukuorman kuin perinteisellä tukkirekalla.

"Kun puita voidaan kuljettaa kerralla enemmän, pienenevät sekä päästöt että kuljetusten määrä. Haemme myös junaliikenteeseen aktiivisesti samantyyppisiä ratkaisuja", Suvinen kertoo.

Vaikka sähköautot ja hybridit yleistyvät liikenteessä, kulkee valtaosa raskaasta kalustosta edelleen dieselillä.

Stora Enson Suvinen muistuttaa, että hiilijalanjäljen pienentämiseen ei ole mitään yksittäistä ratkaisua vaan tärkeintä on kokonaisuus.

"Stora Enson tehtailla puun vastaanotossa käytetään jo täysin sähkökäyttöisiä puunkäsittelykoneita", Suvinen mainitsee esimerkkinä.