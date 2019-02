Aarre: Luoman valmisti 60 000 piharakennusta viime vuonna – ”Kysymys on, kuka näitä tulevaisuudessa myy”

Luoman Oy:n perustaja-omistaja-toimitusjohtaja Pekka Luomaa hieman huolestuttaa. 58 vuoden eläkeikä meni ohi reilu vuosi sitten, seuraajaa ei ole löytynyt, ja ratkottavia asioita on aika liuta.

”Olemme monien haasteiden edessä, ja liiketoiminta on muuttumassa. Mutta hengissä on pysytty”, Luoma huokaa.

Suku on hyvin tukena: vaimo Hanna Luoma hallinnoi yrityksen taloutta ja tytär Sanna Luoma-Marttala johtaa sitä. Häntäkin painaa vastuu yrityksen tulevaisuudesta, mutta toimitusjohtajasta hän ei ole huolissaan.

”Pekalla kunto on hyvä, ja hänellä on mieletön muisti ja valtava tietotaito puun työstöstä. Isä on edelleen yrityksen kehittymisen veturi”, Sanna Luoma-Marttala vakuuttaa.

Pekka Luoman huokaa, kun puheeksi tulee raaka-aineen hankinta. Sahatukin ostaminen sahoille on haastavaa, koska kantohinnat ovat olleet nopeassa nousussa. On eletty jonkinlaisen noususuhdanteen huumassa. Tukin hankintahinta vaikuttaa merkittävästi Luoman Oy:n kuluihin ja kannattavuuteen.

Pekka Luoma näkee yhtymäkohtia kymmenen vuoden takaiseen puupulaan. Silloin Luoman Oy lähti tuomaan puuta Saksasta. Onko sama ratkaisu taas mahdollinen?

”Emme enää lähde puun tuontiin, koska siitä seurasi isoja laatuongelmia. Käytämme vain suomalaista puutavaraa, joka on maailman parasta”, Luoma sanoo päättäväisesti.

Vuonna 2014 Luoman-konserni osti parkanolaisen Marjolahden sahan, joka on vastannut odotuksiin täysin. Seitsemän vuotta uinuneen sahan nimi muutettiin Voman sahaksi, ja siihen investoitiin viitisen miljoonaa euroa. Saha tuottaa nyt neljänneksen yhtiön tarvitsemasta puutavarasta.

Kun puheeksi tulevat myynti ja logistiikka, seuraavat päivän suurimmat huokaukset.

”Se on iso kysymys, kuka näitä mökkejä tulevaisuudessa myy”, Pekka Luoma myöntää.

Sanna Luoma-Marttala vahvistaa: kun aikaisemmin myytiin 50 mökkiä yhdellä laskulla, nyt on lähetettävä joka mökistä eri lasku. Keskusliikkeiden rautakaupat eivät enää halua mökkejä varastoihinsa. Omat varastot taas sitovat miljoonien eurojen pääomia.

