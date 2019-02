Klapien nettikauppa käy vilkkaana – puun hinta putosi laskutuskulujen jäädessä pois

Tamperelaisen Tulenrako Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 2004 Markku Koskenniemen polkaistua yrityksen käyntiin. Koskenniemellä oli kokemusta puualalta, sillä hän aloitti metsurintyöt Lapissa 1950-luvulla jo 15-vuotiaana.

Polttopuita ja elämyspalveluita myyvässä yrityksessä tehtiin kolme vuotta sitten radikaali päätös. Polttopuukaupassa keskityttiin täysin nettimyyntiin.

Syy nettiin siirtymiseen oli asioiden parempi sujuvuus, sanoo Petri Toukola, joka tällä hetkellä hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä Koskenniemen sairausloman vuoksi.

"Paperityöt vähenivät merkittävästi, sillä laskutus jäi pois. Lisäksi yrityksellä olivat jo tuolloin volyymi ja jakelulogistiikka kunnossa.”

”Nyt asiakas ostaa polttopuut nettikaupastamme ja maksaa ne haluamallaan pankkimaksutavalla."

Toukolan mukaan myös yrityksen vakioasiakkaat ottivat uudistuksen myönteisesti vastaan. ”Siihen oli varmasti tärkeä syy, että puun hinta putosi laskutuskulujen jäädessä pois."





Toukola painottaa yrityksen eteenpäin viennissä Koskenniemien teesiä.

”Kaikkein tärkein on tyytyväinen asiakas. Siihen taas päästään ainoastaan osaavan henkilökunnan avulla."

Yrityksen rautaisina osaajina työskentelevät metsätalousteknikko Kari Heikkilä ja logistiikasta vastaavat Sami Kolvanki sekä Alpo Koskenniemi.

Tulenrako Oy toimii Pirkanmaan alueella. Puusäkkien viemistä juuri asiakkaan haluamaan paikkaan helpottavat yrityksen kuljetusautoissa olevat nosturit, joista suurin yltää 15 metriin.

Myytävän puun yritys hankkii niin Markku Koskenniemen metsistä kuin myös ostopuuna. Asiakkaalle tilattu puu toimitetaan kotiovelle muutamassa päivässä.

Sami Kolvanki muistaa jakelukeikalla tapahtuneen hauskan sattumuksen.

”Silloin neitonen ilmaantui naapurista yllään vain kylpytakki. Koska klapeja kyselleellä naisella saattoi hyvinkin olla saunominen menossa, oli mainio asia, että kyydissä sattui olemaan yksi ylimääräinen klapisäkki”, Kolvanki hymyilee.





Tamperelaisyrityksen tekemät klapit ovat pituudeltaan 25- ja 33-senttisiä. Myytävät puut kuivataan pääasiassa noin 2 000 neliön kuivaustilassa, johon säkkejä mahtuu väljästi moneen kerrokseen.

"Se on avoinna lounaaseen päin. Lounaistuuli on tärkeä kuivumisen kannalta. Meillä on toki myös koneellinen kuivauslinja, jota käytämme perinteisen menetelmän ohella", Toukola kertoo.





Tulenraon myymästä puusta vajaat 70 prosenttia on koivua. Lisäksi myydään sekapuuta, jossa on koivun lisäksi muun muassa kuusta, mäntyä ja leppää.

Toukola sanoo sekapuun kysynnän kasvaneen selkeästi parin viime vuoden aikana.

"Sellainen suuntaus on ollut havaittavissa. Sekapuu palaa pelkkää koivua räiskyvämmin, mikä on monien mieleen. On toki myös paljon asiakkaita, jotka valitsevat koivun aivan sen ulkonäön vuoksi."





Kuluva talvi on ollut Tulenraossa vilkas, tahti on ollut samanlainen kuin edellistalvena.

Toukolan mukaan klapien kysyntä on nykyisin kokonaisuudessaan varsin tasaista, vaikka kylmät kaudet aiheuttavat aina selkeän kysyntäpiikin.

"Kylmä kiihdyttää myyntiä. Muutoin puuta myydään aivan kesäkuukausia lukuun ottamatta varsin tasaisesti. Ihmiset myös varautuvat syksyisin aiempaa enemmän talven tarpeisiin."

Toukola on huomannut puun kysynnän lisääntyneen vuosittain kaupunkilämmittäjien keskuudessa.

"Klapien kysyntä esimerkiksi Tampereella on kasvanut vuosi vuodelta. Tämä johtuu ainakin siitä, että nykyään taloissa on yhä useammin takka, jota myös käytetään."

"Puun lämpö on erittäin miellyttävää ja pehmeää, mikä on lisännyt sen suosiota. On myös selvää, että puu- ja sähkösaunan löylyt ovat täysin erilaiset, olen ehdottomasti puusaunan kannalla pehmeämpien löylyjen vuoksi."





Takkojen kehittymisestä Toukola on iloinen, uudet mallit saavat puusta irti aiempaa enemmän.

"Markkinoille on tullut takkoja, joissa ilmansuuntaus on vanhempia malleja parempi. Näissä malleissa liekin yläosaan ohjataan enemmän happea, mikä parantaa palokaasujen palamista. Samalla lisääntyvät myös palamisen hyötyarvo sekä puhtaus."