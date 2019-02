Puukauppa ja tuulivoima siivittivät Metsähallituksen hyvään tulokseen

"Vaikka vuosi oli omintakeinen, Metsähallituksen teki viime vuonna kelpotuloksen", totesi pääjohtaja Pentti Hyttinen tänään torstaina Helsingissä.

Omintakeisella Hyttinen tarkoitti sitä, että vuosi alkoi massiivisilla tykkytuhoilla. Niiden korjuu jatkuu edelleen.





Metsähallitus toimii usein erilaisten ristiriitaisten odotusten keskellä. Hyttisen mukaan liikelaitoksen tavoitteena on yhteiskunnallisen hyödyn maksimointi.

Viime vuosi oli Metsähallitukselle sekä toiminnallisesti että taloudellisesti onnistunut. Metsätalouden kannattavuus koheni, ja matkailu- ja tuulivoimakohteiden kysyntä jatkui hyvänä.

Eräpalveluissa metsästys- ja kalastuslupamyynti kasvoi. Myös Luontopalvelut täytti hyvin tavoitteensa, ja retkeilyrakenteiden korjaushankkeisiin saatiin lisäresursseja.





Metsähallituskonsernin liikevaihto oli 366,4 miljoonaa euroa, joka on 38,4 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin tulos oli 124,8 miljoonaa euroa.

"Onnistumisen arvoa lisää se, että tavoitteet on täytetty, vaikka samalla on tehty paljon sisäistä kehittämistyötä", Hyttinen sanoi.

Metsähallitus tulouttaa valtiolle viime vuoden tuloksesta 102,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Metsähallitus Metsätalous Oy ja muut liiketoiminnot maksavat tuloksestaan veroa lähes 15 miljoonaa euroa.

"Osana vastuullisuusohjelmaamme olemme käynnistäneet ilmasto-ohjelman, jossa selvitämme, miten voimme kehittää toimintaamme ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen näkökulmasta", Hyttinen kertoi.

"Energiantuotanto on yksi niistä asioista, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota. Niinpä aktiivinen tuulivoiman hankekehitys valtion alueilla on Metsähallitukselle jatkossakin hyvin tärkeä tehtävä."

Myös kaikki metsätalouden piirissä olevat valtion metsät on ryhmitelty puuston nielu- ja varastopainotteisuuden mukaan. Hiililuokituksen avulla metsienkäsittely ohjautuu yhä tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillintään.

Metsähallituksessa on tehty pitkäjänteistä työtä soiden ennallistamisessa etenkin suojelualueilla, joka on osaltaan vaikuttanut soiden hiilivarastojen kasvamiseen. Metsähallitus on ennallistanut valtion mailla soita kaikkiaan noin 30 000 hehtaaria.