Hakkureilla ronski näytös Askolassa

Hakevuoren Energiapäivässä Askolassa osanottajat saivat nähdä perjantaina vaalipaneelin jälkeen jotain, mitä Hakevuoren toimitusjohtajan Reijo Wuorion mukaan "ei ole ennen nähty".

Yhtiön varastolla alkoi yhdeksän suurta ja vielä suurempaa hakkuria rouhia puuta asvalttikentälle suuresta pinosta, johon oli kerätty teollisuudelle kelpaamatonta kuitu- ja tukkikokoista puuta.

Tehokkaimmin haketta sylki Hakevuoren Jenz 820-hakkuri. Mukana oli myös usein muiden yhtiöiden hakkureita. Osa tuotti metsätähteestä viherhaketta.





Wuorio uskoo, että energiapuun kysyntä Etelä-Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla kasvaa reippaasti ja yhtiö onkin varautunut laajentamaan kalustoaan. Energiapuuta hakkaavien koneiden määrä on tarkoitus tuplata kymmeneen.

Suomessa on hoitamattomia nuoria metsiä yli miljoona hehtaaria, joten hakattavaa riittää. Kemera-tuki on niiden hoidossa Vuorion mukaan välttämätön. "Se on ainoa keino, jolla metsät saadaan hoidettua."

Wuorio luottaa siihen, että energiapuuta yhtiö saa hankittua kysyntää vastaavasti.

Wuorio myi toissa vuonna maansiirtoon keskittyneen yhtiönsä Konevuoren 40 vuoden työn jälkeen ja aikoo nyt keskittyä seuraavat kymmenen vuotta Hakevuoren kehittämiseen.