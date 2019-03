Metsähallitus torjui maa-ainesyhtiö Morenia Oy:n sovintoehdotuksen – konkurssimenettely jatkuu

Metsähallituksen hallitus torjui tänään torstaina maa-ainesyhtiö Morenia Oy:n sovintoehdotuksen.

Metsähallitus jatkaa Oulun käräjäoikeudessa aloittamaansa konkurssimenettelyä saataviensa perimiseksi Morenialta.

Sovintoehdotus ei ole Metsähallituksen mukaan määrällisesti riittävä.

"Esitys kattaa vain murto-osan Metsähallituksen saatavista", Metsähallituksen tiedotteessa todetaan.





Metsähallituksen ja Morenian kiista juontaa vuoteen 2013, kun valtio myi Morenian kiviainesliiketoiminnan kahdelle yhtiölle, Andament Groupille ja T. Maijala Oy:lle.

Heti kaupan jälkeen syntyi erimielisyys sopimukseen liittyvistä ottopaikoista.

Välimiesmenettelyssä saatu päätös oli Morenian mukaan tyrmäävä yhtiön kannalta.

Morenian mukaan on aihetta epäillä välimiehen jääviyttä. Yhtiö on vaatinut tuomioistuimessa välitystuomion kumoamista välimiehen mahdollisen jääviyden johdosta.





Morenia on syyttänyt Metsähallitusta siitä, että Metsähallitus pyrkii hakemaan yhtiötä konkurssiin ennen kuin välimiehen mahdollinen jääviys on ratkaistu tuomioistuimessa. Menettelyn Morenia on katsonut oikeusturvaa loukkaavaksi.