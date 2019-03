Antti Rinteen metsityssuunnitelmat saavat tukea MTK:lta – metsähankkeiden rahoitusta lisättävä kymmenillä miljoonilla euroilla

"Hyvä, että SDP:n linjaus tuntuu olevan, että hakkuita voidaan kasvattaa", MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola kommentoi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen näkemystä metsityksen voimakkaasta lisäämisestä.

Rinne arvioi MT:n haastattelussa, että Suomen on mahdollista lisätä hiilinieluja metsiä hoitamalla ja lisäämällä sekä ottamalla laskelmiin myös maaperän nielut.

"Uskon vakaasti, että kun 750 000 hehtaaria metsää hoidetaan nykyistä paremmin, kun metsitetään tällä hetkellä käyttämättöminä olevia peltoja 250 000 ja kun maanielu saadaan kuntoon, voimme päästä metsänhakkuutasoon, joka tekee mahdolliseksi nykyiset ja uudet metsäteollisuuden hankkeet raaka-aineen näkökulmasta ilman, että me vaarannamme hiilinieluja tai Suomen tavoitetta olla hiilineutraali ja -negatiivinen 2030-luvun puolivälissä."

Tiirola kertoo, että Rinteen näkemys metsien kasvun lisäämistavoitteesta vastaa MTK:n metsäbiotalousohjelman tavoitteita. Tosin 250 000 hehtaarin pellonmetsitystavoitetta Tiirola pitää kovana.

"Laajojen peltoalueiden metsittäminen ei ole ilmastonmuutosta ajatellen järkevää. Globaali ruuantuotanto voi ajautua kriisiin, jolloin Suomen omavaraisuudesta on huolehdittava ja pellot tarvitaan viljelykuntoisina."

Tiirolan mukaan peltojen metsitys onnistuisi joidenkin kymmenien tuhansien hehtaarien osalta. Keskusta pitää 35 000 hehtaarin pellonmetsitystä mahdollisena ilman, että maatalous vaarantuu.

"Jos satoihin tuhansiin metsitettäviin hehtaareihin halutaan päästä, on otettava käsittelyyn sähkölinjojen alta kaapeloinnin vuoksi vapautuvat alueet sekä turpeennostolta vapautuvat turvesuot. Pohjois-Suomessa on otettava uudestaan käyttöön vajaatuottoisten metsien uudistusjärjestelmä."





Metsien hoito- ja metsityshankkeisiin olisi Tiirolan mukaan varattava valtion budjetista kymmeniä miljoonia euroja lisää. Lisäksi lisärahoitusta on saatava lajien uhanalaistumista ehkäiseviin hankkeisiin. Monimuotoisuus on otettava huomioon myös peltojen metsitystä harkittaessa.

"Suojelualueita olisi saatava lisää Etelä-Suomen lehtoihin. Lisäksi on huomioitava, että lajit uhanalaistuvat myös suojelualueilla, eli siellä on ehkäistävä kuusettumista ja muuta umpeenkasvua. Ylisuuri hirvieläinkanta estää lehtipuiden uudistumista myös suojelualueilla, joten kannansäätelystä on huolehdittava eikä metsästystä tulisi rajoittaa myöskään suojelualueilla."





