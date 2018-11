Teitä on särkynyt viime vuosina selkeästi enemmän kuin aikaisemmin, toteaa nivalalainen tieisäntä Ari Eteläniemi.

Nivalalainen tieisäntä Ari Eteläniemi hoitaa Pohjois-Pohjanmaalla yli sadan tiekunnan hallintoa. Hän on pannut merkille, että teitä on särkynyt viime vuosina selkeästi enemmän kuin aikaisemmin. Mutta syitä on myös monia.