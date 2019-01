Suomeen rantautuminen oli Astel Modular OÜ:lle luonteva valinta, toimitusjohtaja Raul Kinks kertoo.

”Ruotsissa kiinteistömarkkina on vähän hidastunut. Täällä on etuna myös euro, kruunun kurssi on nyt huono”, hän sanoo.

Yhtiön kaikki moduuli­rakennukset menevät vientiin. Esimerkiksi Tallinnaan ei ole rakennettu ainuttakaan.