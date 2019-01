Talousanalyysi: Havupuukartonki porskuttaa kasvavilla markkinoilla pitkään

Suomen metsäteollisuus on uusiutunut roimasti 15 vuodessa. Suurin muutos on paperin vaihtuminen kartongiksi. Päivänpolttava kysymys on, mitä tapahtuu seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa, sillä vuoteen 2040 ja pitemmälle kestävät investoinnit tehdään nyt.

Vaikka sanoma- ja aikakauslehtipaperin käyttö vähenee edelleen, suurin piirtein kaikkien muiden puusta tehtävien tuotteiden tarve kasvaa.