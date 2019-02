Oma metsä tuo kaupunkilaiselle iloa, työtä ja turvaa – Hilkka Alila tarkastaa omat metsät marjastusaikaan

Oululainen Hilkka Alila luottaa metsänhoidossa ammattilaisiin. Oma metsä on tärkeä tunnearvon vuoksi.

Ajomatka Oulusta Tyrnävän Suutarinkylään kestää vajaan tunnin. Hilkka Alila esittelee matkan aikana paperisen metsäsuunnitelman, jonka Metsä Group on laatinut muutama vuosi sitten.

Kartalta näkyy, että tila on pohjoispohjalaisittain tyypillinen nauhamainen tila.

"Hehtaareita on reilu sata, mutta kuvaavampaa on kertoa, kuinka pitkä se on", Alila naurahtaa.