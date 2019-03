Kerrostalojen rakentaminen puusta on kasvussa Suomessa. Tähän mennessä puisia asuinkerrostaloja on rakennettu Suomeen 67 kappaletta, yhteensä 1 795 asuntoa. Lähi­vuosina on valmistumassa ainakin 1 230 asuntoa lisää.

Lisäksi uusia asuinpuukerrostaloja on vireillä noin yhdeksäntuhannen asunnon verran eri puolille Suomea.