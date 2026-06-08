Isä ja lapsi puristuksissa – pelastajat purkivat puukasaa käsivoimin Hälytyksen sai Lapin pelastuslaitokselta viisi pelastusyksikköä.

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Mies ja poika olivat puukasan alla puristuksissa, kun pelastuslaitos saapui kohteeseen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Onnettomuudet Joonatan Reunanen

Pelastuslaitos hälytettiin pelastamaan ihmisiä Rajajoosepintielle Inarin Ivaloon maanantaina 8. kesäkuuta puoli kuuden jälkeen alkuillasta, uutisoi Tilannemedia.

Mies ja poika olivat puukasan alla puristuksissa, kun pelastuslaitos saapui kohteeseen, sanoi päivystävä palomestari Timo Nyholm Lapin pelastuslaitokselta.

Nyholmin mukaan paikalle saapui nopeasti kolme pelastusyksikköä ja kaksi ensihoitoyksikköä. Pelastustoiminta käynnistettiin välittömästi yksiköiden saavuttua kohteeseen.

”Pelastushenkilöstö ryhtyi purkamaan puukasaa ripeästi käsivoimin, ja tehokkaan sekä määrätietoisen toiminnan ansiosta molemmat henkilöt saatiin nopeasti pelastettua puristuksista. Henkilöt luovutettiin ensihoidon hoidettavaksi”, Nyholm sanoo.

Hänen mukaansa pelastuslaitoksen toiminta oli tilanteessa erittäin nopeaa ja sujuvaa, ja ripeä reagointi sekä hyvä yhteistyö eri yksiköiden välillä mahdollistivat henkilöiden nopean pelastamisen sekä ensihoidon.

Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen tapahtuneesta kello 17.33.

Tilannemedia: Isä ja poika jäivät puukasan alle puristuksiin Ivalossa