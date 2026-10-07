Ruotsissa pelätään, että Suomesta tulevien metsäkoneiden mukana maahan saattaa levitä afrikkalaista sikaruttoa.

Ruotsin metsäteollisuuden toimijat haluavat, että rajan ylittäviltä urakoitsijoilta vaadittaisiin ajoneuvojen ja koneiden pesua ja saappaiden ja kenkien puhdistusta. Ruokajätteitä ei saisi heittää maastoon ja kuolleista villisioista pitäisi ilmoittaa, kertoo ruotsalaislehti ATL.

Ruotsissa on työskennellyt viime aikoina poikkeuksellisen paljon suomalaisia yrityksiä korjaamassa myrskypuuta. Toistaiseksi rajan ylittäviltä puutavara-autoilta ei ole vaadittu desinfiointia.

”Levähdysalueelle heitetty, tartunnan saanut makkaranpala tai veripisara saappaassa voi aiheuttaa tuhoisia seurauksia metsä- ja maataloudelle ja itse asiassa kaikille, jotka ovat tottuneet liikkumaan vapaasti metsissä.”

Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola toteaa ruotsalaislehdelle, että suhteellisen rajatulta tartunta-alueelta ei ole juuri liikkunut koneita Ruotsiin.

”Tartunnan leviämisriski pohjoiseen muualta Euroopasta, jossa tautia esiintyy monin paikoin, on huomattavasti suurempi”, hän sanoo.

Ruotsin metsäyrittäjiä edustava Frans Johansson sanoo, että ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tarve ulkomaalaisille koneille kasvaa.

”Levähdysalueelle heitetty, tartunnan saanut makkaranpala tai veripisara saappaassa voi aiheuttaa tuhoisia seurauksia metsä- ja maataloudelle ja itse asiassa kaikille, jotka ovat tottuneet liikkumaan vapaasti metsissä”, hän sanoo.

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ATL: Skogsbranschen går samman för att stoppa smittspridning