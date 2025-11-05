Valkoposkihanhien syysmuutto hiipuu ensi viikon jälkeen Ensi viikonlopun jälkeen Suomeen jää todennäköisesti enää hyvin vähän valkoposkihanhia.

Loput valkoposkihanhet suuntaavat ensi viikolla talvehtimisalueilleen. Kuva: Kimmo Haimi

Kuluneen viikon aikana suurin osa Suomessa olleista valkoposkihanhista jatkoi muuttoaan kohti talvehtimisalueitaan. Ensi viikonlopun jälkeen jäljelle jää meille todennäköisesti enää hyvin vähän valkoposkihanhia.

Birdlife kertoo tiedotteessa, että ennätysmyöhäiseksi venyneen syksyn viimeisessä muuttoaallossa Barentsinmereltä tuli kuun vaihteessa vielä joitakin tuhansia valkoposkihanhia. Osa hanhista laskeutui Itä- ja Etelä-Suomen pelloille.

Suurimmat valkoposkihanhien levähtäjä- ja ruokailumäärät havaittiin 29.10. Pyhtään Vastilassa, jossa oli noin 10 000 hanhea. 30. lokakuuta Lappeenrannan Joutsenossa havaittiin 12 500 hanhea. Pohjois-Karjalassa yli tuhannen valkoposkihanhen päästiin enää Tohmajärven Värtsilässä.

”Lauha lounainen-läntinen virtaustyyppi jatkuu viikon loppuun asti, eikä viimeisillä valkoposkihanhilla ole erityistä kiirettä muuttaa Suomesta pois. Lauantaina saapuu kylmä virtaus pohjoisesta. Sen myötä kuulas sää, yöpakkanen ja myötätuuli lähettävät loput hanhet kohti Keski-Euroopan laitumia”, ennustaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen.

Edellisvuosien tapaan Birdlife Suomi ja Pohjois-Karjalan ely-keskus ovat seuranneet valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä. Seuranta päättyy tältä syksyltä.