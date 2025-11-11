Yle: Lintuinfluenssaan kuollut useita joutsenia Virolahdella ja Oulussa Lintuinfluenssaa on Suomessa todettu viime aikoina useilla paikkakunnilla. Keski-Euroopassa lintuinfluenssatapaukset luonnonvaraisissa linnuissa ovat lisääntyneet syksyn aikana.

Virolahdelta löytyi yhteensä 15 sairastunutta tai kuollutta lintua. Kuvituskuva. Kuva: Heikki Willamo

Maatalous | Eläintaudit Eija Vallinheimo

Virolahdella on todettu poikkeuksellisen laaja lintuinfluessatapaus. Kiiskijärveltä löytyi puolitoista viikkoa sitten joutsenia, joiden kuolinsyyksi on paljastunut H5N1-tyypin lintuinfluenssa.

Kotkan ja Haminan seudun valvontaeläinlääkäri Jenni Hyväkkä kertoo Ylelle, että Virolahdelta löytyi yhteensä 15 sairastunutta tai kuollutta lintua. Osa linnuista löydettiin kuolleina ja yksi jouduttiin lopettamaan.

Linnuista 14 oli laulujoutsenia ja yksi valkoposkihanhi.

Ruokaviraston lintuinfluenssasivustolta löytyy tieto, että myös Oulusta on löydetty lintuinfluenssaa joutsenelta.

Tätä ennen lintuinfluenssaa löydettiin lokakuun lopussa Pieksämäellä lopetetusta telkästä, josta on löytynyt korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Telkällä oli ollut hermostoperäisiä oireita, kuten pään vapinaa. Todettu virus on korkeapatogeeninen eli voimakkaasti tautia aiheuttavaa virustyyppiä.

Ruokavirasto kertoo, että H5N1-lintuinfluenssavirus on aiheuttanut syksyllä muun muassa laajaa kurkien kuolleisuutta Saksassa. Eri puolilla Eurooppaa lintuinfluenssaa on levinnyt myös siipikarjaan. Tartuntoja on havaittu satunnaisesti nisäkkäissäkin, kuten saukoissa ja ketuissa.

Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa virkaeläinlääkärille. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.

