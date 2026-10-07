Yle: Villisikojen raatojen etsinnästä maksettavia palkkioita rästissäOsa Virolahden villisikaetsintöihin osallistuneista ei ole saanut Ruokaviraston lupaamia palkkioita epäselvyyksien takia.
Virolahdella sikaruttoetsintöihin osallistuneet metsästäjät uhkaavat lopettaa työt, jos eivät saa siitä luvattua palkkaa. Asiasta uutisoi Yle.
Ruokaviraston hallintojohtaja Raimo Pyysalo on vahvistanut, että osa raatoja etsivien metsästäjien palkkioista on rästissä. Ylen tietojen mukaan tiedossa on 30 henkilöä, jotka eivät ole saaneet palkkiotaan elokuun etsinnöistä.
Hänen mukaansa kyse ei ole tahallisesta maksamattomuudesta, vaan laskujen käsittelyssä ilmenneistä epäselvyyksistä.
”Olemme maksaneet laskut sitä mukaa, kun olemme tarkastaneet ja hyväksyneet ne. Valitettavasti osassa laskuissa on ollut epäselvyyksiä, joita on jouduttu tarkastamaan”, Pyysalo kertoo Ylelle.
Metsästäjät laskuttavat etsimiseen kuluneet tunnit Ruokavirastolta. Pyysalon mukaan suurin osa ongelmista liittyy juuri metsästäjien laskuttamiin tunteihin, jotka eivät ole täsmänneet Ruokaviraston tilaamiin etsintätunteihin. Minkäänlaisia väärinkäytöksiä ei ole havaittu.
Ruokavirasto lupaa maksaa kaikille korvaukset. Lokakuusta alkaen palkkioita maksetaan kahdesti kuussa. Ruokaviraston mukaan afrikkalaisen sikaruton leviäminen on kasvattanut Ruokaviraston hallinnon työmäärää.
”Emme ole ehkä riittävästi varautuneet siihen, kuinka laajalle alueelle tämä leviää”, Pyysalo sanoo.
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