Lukijalta: Orpon hallituksen kriteerit eivät estä vanhan metsän hakkuuta Metsäyhtiöiden on sitouduttava siihen, etteivät ne käytä luonnonmetsistä eivätkä vanhoista metsistä hankittua puuta, kirjoittaa Greenpeacen apulaismaajohtaja Juha Aromaa

Vanhaa metsää. Kuvituskuva. Kuva: Johanna Kokkola

Olemme Greenpeacella nostaneet esiin, että Metsä Groupin tuotteet saattavat sisältää luonnonmetsistä peräisin olevaa puuta. Yhtiö kiisti väitteen. Nostimme esiin myös Metsä Groupin ryhmäsertifikaatissa olevan Kemijärven yhteismetsän hakkuut luonnonmetsissä.

Metsä Group vetoaa PEFC-sertifikaattiin. Tämä valitettavasti ei ole tae sille, ettei tuotteessa ole luonnonmetsää.

PEFC-sertifikaatin heikkoutta kuvaa se, että Suomen ympäristökeskus Syke ja ely-keskusten ympäristöala erosivat sertifikaatin kriteerejä laatineesta ryhmästä keväällä 2021 eivätkä allekirjoittaneet standardin lopullista luonnosta.

On olemassa myös vahvempi FSC-sertifikaatti, jonka aina säästettävien kohteiden ja korkean suojeluarvon määritelmät myös ympäristöjärjestöt tunnustavat.

Asiaa käsitelleen MT:n jutun (22.10.) otsikon väite siitä, että ympäristöjärjestöt ”yrittävät muodostaa omat sertifiointikriteerit” on absurdi – nämä kriteerit on metsä- ja ympäristöpuolen yhteistyönä luotu ja sovittu.

Metsä Group tarjoaa hallitsemaansa FSC-ryhmäsertifikaattiin osallistumista puun toimittajilleen. Valitettavasti sertifikaatin vastaisia hakkuita tapahtuu ja hakkuusuunnitelmia näissä kohteissa nousee säännöllisesti esiin. Esimerkiksi Kemijärven tapauksessa sertifioidun yhteismetsän olisi pitänyt jo vuosia sitten merkitä nyt puheena olevat kohteet säästettävien kohteiden kartoille – mutta niihin onkin tehty hakkuuilmoitukset ja yhteen niistä hakattu tielinja.

Yhtiö kertoo myös, ettei Greenpeace tunnusta Orpon hallituksen määrittämiä kriteerejä vanhoille metsille. Se pitää paikkansa. Niitä ei myöskään tunnusta yli 400 kirjallisen vetoomuksen allekirjoittanutta tutkijaa. Suomen ympäristökeskus totesi eduskunnalle lausuessaan, että Orpon hallituksen kriteerit ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”.

Suomessa valtion metsät on kartoitettu tieteellisesti pätevillä kriteereillä, jotka ovat myös metsäyhtiöiden tiedossa. Esimerkkikohteita on myös suurten yhteisöomistajien mailla. Ongelma ratkeaa helposti. Yhtiöiden on sitouduttava siihen, etteivät ne käytä luonnonmetsistä eivätkä vanhoista metsistä hankittua puuta.

