Metsäkonevalmistaja Komatsu Forest ja 8 ruotsalaista metsäyhtiötä ovat toteuttaneet kokeellisen Centipede-kuormatraktorin Uudenlainen kumitelastollinen ja jousitettu metsäkone on testiajoissa Ruotsin metsissä. Sen toteuttaminen on ollut tuloksena vuodesta 2019 lähtien käynnissä olleesta laajasta yhteistyöprojektista. Konseptikone on nimeltään Centipede ja se perustuu osittain Komatsu 855 -kuormatraktoriin.

Jaa

MT Metsä | Metsäkoneet 13:27 Tommi Hakala

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ruotsin metsätalous on suurten haasteiden edessä ja kestävä kehitys on huomion kohteena. Tästä syystä Södra, Sveaskog, SCA, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso ja BillerudKorsnäs sekä metsäkonevalmistaja Komatsu Forest ovat yhdessä kehittäneet uuden metsäkoneen vähentämään maaperään kohdistuvaa rasitusta. Hankkeen aikana on toteutettu laaja esiselvitys, sekä kehitettiin uusi konekonsepti. Kone on arvioitu perusteellisesti simulaatioilla ja koeajoilla. Kattava testaus jatkuu keväällä 2022 ja sen jälkeen tehdään päätökset hankkeen jatkamisesta.

Centipede on kehitetty vastaamaan erilaisiin haasteisiin, ja se tarjoaa kolme tärkeää etua: Vähäisempi maaperän tiivistyminen, lisääntynyt tuottavuus ja parempi työympäristö. Innovatiivisen ja hydraulisella jousituksella varustetun kumitelastoratkaisunsa myötä Centipede pystyy liikkumaan maastossa huomattavasti nopeammin ja kantamaan suuremman kuorman, kuin vertailukohtana käytetty Komatsu 855. Molemmat ominaisuudet luovat edellytykset merkittävälle tuottavuuden kasvulle. Lisäksi Centipede on osoittanut simulaatioissa, että polttoaineen kulutus pienenee jopa 15 prosenttia pehmeässä maastossa, mikä on myös myönteistä sekä ympäristön että kannattavuuden kannalta.