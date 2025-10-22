Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Ikimuistoisimpia hetkiä soilla retkeilyssä ovat syksyn usvaiset auringonnousut.

Nyt on vuoden paras aika retkeilyyn suolla: Ruskaa, karpaloita ja maagisia auringonnousuja

Suomessa riittää vaellukselle hienoja suokohteita. Retkeily soilla avaa monimuotoisen ja rikkaan luonnon kaikille aisteille. Tässä kymmenen upeaa suokohdetta.
Koti|Luontomatkailu
22.10.202522:00
Tuomo Kesäläinen
Artikkelin aiheet