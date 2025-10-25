Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Matti Tolvanen oli tervaamassa Sonkajanrannan Pyhän Hannan kirkon sovituksen ristiä. Ristin a tarkoittaa alkua ja w loppua.

Metsästä löytyi voimaa

Entinen syyttäjä Matti Tolvanen uskoo perineensä maaseudulta rehellisyyden. Vapaa-ajallaan hän hoitaa metsätilaansa, soittaa kirkonkelloja ja kalastaa.
Koti|Metsä
25.10.202517:00
Janica Pörhönen
Artikkelin aiheet