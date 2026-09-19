Lappeenrannan Ylämaalta on löytynyt neljä kuollutta villisikaa, kertoo Kaakonkulma-lehti.

Lehden tietojen mukaan raadot löytyivät torstaina alueella tehdyissä etsinnöissä. Näytteet kuolleista eläimistä on toimitettu Ruokaviraston tutkittavaksi.

Ruokavirasto ei ole vielä tiedottanut asiasta.

Etelä-Saimaa kertoo, että etsintöjä tällä viikolla vetänyt Anna Moisander-Jylhä Ruokavirastosta ei suoraan vahvista tietoa mutta kertoo, että Ylämaalla on etsitty, ja etsinnöissä tehdään löytöjä.

”Uusia tuloksia (afrikkalaisesta sikarutosta) emme ole saaneet”, hän toteaa.

Ylämaa ei ole afrikkalaisen sikaruton ydinalueella, vaan kuuluu tartuntavyöhykkeeseen.

Jos tulokset osoittautuvat positiiviseksi, Lappeenrannasta tulee Virolahden, Pyhtään ja Miehikkälän jälkeen neljäs kunta, josta afrikkalaista sikaruttoa on löydetty.

Ruokavirasto ei ole myöskään saanut vielä tietoa siitä, onko Pyhtäältä aiemmin tällä viikolla löytyneestä kuolleesta villisiasta löytynyt afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Etelä-Saimaa.

Pyhtäältä on aiemmin löydetty yksi kuollut villisika, josta afrikkalaista sikaruttoa tavattiin.

Kaakonkulma: Kuolleita villisikoja löytyi nyt myös Ylämaalta – Kaakonkulman tietojen mukaan raatoja oli neljä

Etelä-Saimaa: Kuolleita villisikoja löytyi nyt myös Lappeenrannasta Ylämaalta – Tiettävästi raatoja oli neljä