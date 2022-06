Metsät ovat jäämässä EU:n komission säädöstulvan alle

Kokonaisuudessaan komission tavoitteena on vähentää metsien talouskäyttöä. Se on Suomen ja muiden EU:n metsäisten maiden kannalta tuhoisa tai ainakin erittäin kallis tie. Komission esityksissä taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet on jätetty sivuun.