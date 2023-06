Olen saanut metsältä monenlaista opetusta, muistelee Aarteen lukija ”Työni helmiä olivat metsäiset asiat”, kirjoittaa Aarteen lukija Anneli Siltala, joka työskenteli yli 30 vuotta 4H-neuvojana.

”Polun molemmin puolin metsä oli tiheää ja huokui turvallisuuden tunnetta”, Anneli Siltala kirjoittaa. Kuva: Jarkko Sirkia

MT Metsä | Luonto 19:00 Anneli Siltala

Olen kohta 90-vuotias mummeli ja aina seurannut metsien muuttumista. Muistan, kun nuorena tyttönä kuljin metsäpolkuja pitkin ensin kouluun, sitten kauppaan ja muille asioille. Polun molemmin puolin metsä oli tiheää ja huokui turvallisuuden tunnetta.

Naapurissa oli minua kymmenen vuotta nuorempi poika, ja monet metsäretket teimme yhdessä. Katselimme puita, pensaita, kiviä, eläinten jälkiä, lintuja, joskus nähtiin jopa hirvikin. Joka kerta kun retki loppui, poika totesi, että ”metsässä on kiva kävellä”.

Vuosikymmenten mittaan olen saanut metsältä monenlaista opetusta ja olen yrittänyt jakaa noita oppeja myös eteenpäin. Tein reilut 30 vuotta työtä 4H-neuvojana, ja työni helmiä olivat metsäiset asiat. Nuorille oli tarjolla sellaisia työtehtäviä kuin puuntaimien kasvatusta, taimikonhoitoa, käpyjen keräämistä ja lehtikerppujen tekemistä. 1970-luvulla tuli mukaan kasvien ja kasvinosien keräämistä ja kuivaamista sopimustyönä eri firmoille.

Samalla, kun opetin tehtäviä nuorille, sain itsekin uutta oppia. Luin metsälehtiä ja -kirjoja ja otin osaa metsäkeskusteluihin.

Metsän antamia opetuksia on nyt vanhana hauska muistella. Nykyään kaikki on muuttunut niin metsien hoidossa kuin monessa muussakin metsään liittyvässä. On suuret koneet, ja metsiä hakataan aukeiksi. Turvalliset metsäpolut ovat kadonneet, eikä näin vanha ja huonokuntoinen uskalla enää suunnitella metsään menoa.

Mutta aina voi muistella entisiä metsäisiä juttuja ja kertoa niistä nuoremmille. Ilokseni olen huomannut, että he kuuntelevat niitä mielellään.

Anneli Siltala, Padasjoki

Kirjoitus on julkaistu Aarteessa 5/2023.