Lukijalta: Uuden puheenjohtajan pystyttävä puhumaan myös nuorten puolesta Haluamme linjata, mitä nuoret odottavat tulevalta puheenjohtajalta, kirjoittaa Maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtaja Matias Muhonen. ”Uuden puheenjohtajan tulee pystyä puhumaan myös meidän nuorten puolesta.”

Maaseutunuorten valiokunta odottaa innolla tulevaa puheenjohtajavaalia. Haluamme linjata, mitä nuoret odottavat tulevalta puheenjohtajalta.

MTK:n Keskusliiton nuorten valiokunta on hyvin aktiivinen ja omatoiminen MTK:n elin, jonka ääni kuuluu myös MTK:n johtokunnassa.

Pohdimme, mitä me odotamme ja haluamme tulevalta puheenjohtajalta. Suosikkisanaksemme tuli possibilisti. Uuden puheenjohtajan tulee pystyä puhumaan myös meidän nuorten puolesta.

Media on nykyään hyvin tarmokas tarttumaan maa- ja metsätalouden negatiivisiin uutisiin, ja kaipaammekin tähän muutosta. Jos haluamme, että alallamme on tulevaisuudessa tekijöitä ja vetovoimaa, tulee alasta puhua positiivisesti ja saada sille nostetta.

Nuorten syysparlamentti on hyvä esimerkki nuorten maa- ja metsätaloustuottajien mielenmaisemasta – me emme valita ja murjota, vaan innovoimme ja jaamme tietoa. Syysparlamentti järjestettiin 30.10–1.11. Raumalla.

Suomi on monipuolinen maa tuotantorakenteeltaan, ja uuden puheenjohtajan tulee pystyä edustamaan koko alaa monesta kulmasta.

Missä suomalainen tuottaja seisoo, kun katsotaan tuotannon viivoja poikki Euroopan. Kuinka varmistamme, että tuotanto on koko Suomessa kannattavaa? Meille tulee antaa työkalut uskaltaa yrittää. Miten tämä viestitään meille nuorille?

Pitääkö meidän tyytyä nykyiseen tuotantotasoon vai keskittyä enemmän kasvuun ja vientiin? Ja miten kannattavaa ja lisäarvoa tuottavaa vientiä lisätään?

Kuinka nostamme tiedon ja taidon tuotannostamme keskusteluun Suomessa ja ulkomailla, kuinka tätä lähdettäisiin tekemään ja millä keinoin?

Millaista viestintää tulisi tehdä, jotta takaamme järjestön avoimuuden sääntöjen osoittamissa rajoissa?

Mitä uskallat luvata nuorelle tuottajalle, mutta myös sille, joka ei itseään enää nuorisoksi laske?

MTK keskusliiton maaseutunuorten valiokunnan puolesta

Matias Muhonen

puheenjohtaja