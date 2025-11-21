Siirry pääsisältöön
Brasilian ilmastokokous: Maatalouden neuvottelut umpikujassa heti ensimmäisellä viikolla
MTK:n asiantuntija Anssi Kainulainen on tyytyväinen, että ilmastokokouksessa metsää on käsitelty myös metsätalouden näkökulmasta.
Uutiset
|
Ilmastonmuutos
21.11.2025
19:00
Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
Maa- metsä-ja riistatalous
Metsät
Metsätalous ja muu metsätalous
Ilmastonmuutos
Kansainväliset liitot ja järjestöt
Maatalous
Hiilinielu
Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Brasilia (Maa)
