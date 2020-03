Surkea sää houkutteli väkeä metsätöiden sijaan korjuunäytökseen – energiapuuhakkuu säästää maaperää roudattomana talvena

Jaana Kankaanpää

Biowatti esitteli energiapuun korjuuta viime viikon tiistaina Kemiönsaarella. Paikalla oli muun muassa metsäammattilaisia, metsänomistajia ja alan opiskelijoita.

Kasvoja piiskaava räntäsade ja kumisaappaan alla lotiseva loska saavat useimmat ihmiset vetäytymään sohvalle viltin alle.

Toisin kävi L&T Biowatin viime tiistaina Kemiönsaarella järjestämässä energiapuun korjuunäytöksessä. Kolea tuulenvire oli pelkkä sivuseikka, kun katse kiinnittyi hakkuukoneen kourassa rouskuvaan energiarankaan.

"Jos sää olisi ollut hyvä, olisin ollut tietysti metsähommissa", sanoo metsänomistaja Antti Hakanen.

Korjuunäytöksen houkuttelevuutta lisäsivät myös nokipannukahvit, nuotiolla paistettu makkara sekä haketuskone.

Energiapuulle on hyvin kysyntää rannikkoalueella, kertoo Biowatin metsäpalveluasiantuntija Tatjana Eskolin.

"Lämpölaitoksia on tullut koko ajan lisää. Tältä kohteelta haketta menee paikallisten lämpölaitosten lisäksi Turun ja Raaseporin seudun laitoksille."

Korjuunäytös järjestettiin Söderlångvik Gårdin metsässä ensiharvennuskohteella.

Hakkuut alkoivat jo helmikuussa, sillä Biowatti korjaa energiapuuta noin 30 hehtaarin alueelta.

Söderlångvik Gård on kartano, joka omistaa Kemiönsaarella noin 6 300 hehtaaria metsämaata Siitä noin 4 500 hehtaaria on metsätalouskäytössä. Osa metsistä on kokonaan suojeltu.

Saaristossa metsät ovat yleensä vaihtelevia: Biowatin korjuukohteella maaperä oli karu mutta läheltä löytyy myös reheviä metsiä.

Söderlångvik Gårdin metsävastaavan Siv Vesterlund-Karlssonin mukaan energiapuuhakkuu on lumettomana ja roudattomana talvena lempein vaihtoehto maaperälle.

Puiden juurenniskoja suojattiin levittämällä energiarangoista karsittuja oksia ajourien päälle.

"Energiapuuhakkuussa ajokoneen ei tarvitse ajaa varastopaikalle eri puulajien kanssa. Jos olisimme hakanneet myös kuitupuuta, ajokone olisi mennyt edestakaisin eikä maa olisi sitä kestänyt."

L&T Biowatti korjaa energiapuuta sekä karsittuna rankana että karsimattomana kokopuuna.

Kokopuut haketetaan yleensä paikan päällä, kun taas rangat kuljetetaan terminaaleihin varastoitavaksi.

Vesterlund-Karlssonin mukaan energiapuuhakkuusta kertyy jonkin verran tuloja, mutta tavoitteena on ennen kaikkea hyvä harvennuslaatu ja puuston kasvun lisääminen.

"Viime vuonna myytiin vähän enemmän, kun hinnat olivat hyviä. Tänä vuonna myydään luultavasti hieman vähemmän ja keskitytään harvennuskohteisiin."

Eskolinin mukaan korjuu on jonkin verran edullisempaa, kun kaikki puut korjataan energiaksi.

"Energiapuu hakataan kuitupuuta alempaan läpimittaan, mikä mahdollistaa myös hoitamattomien metsien hakkuun", hän selittää.

Kustannustehokkuutta lisää joukkokäsittely, jolla onnistuu myös pieniläpimittaisen puun korjuu. Tällöin hakkuukoneen kouraan otetaan samalla kertaa useampi puu yhden sijaan.

Mennyt talvi on ollut poikkeuksellinen koko maassa.

Kun etelässä kärsittiin roudan ja lumen puutteesta, samaan aikaan Lapissa kamppailtiin liian korkeiden nietosten kanssa.

Biowatin metsäpalvelupäällikön Teemu Kinnarin mukaan haastavat korjuukelit alkoivat marraskuun puolessa välissä. Biowatti hankkii puuta pääasiassa lännestä ja etelästä.

"Olemme suoriutuneet näissä olosuhteissa niin hyvin kuin mahdollista. Puun vastaanotto ja korjuu ovat pelanneet koko ajan, vaikka talvi ei mennytkään ihan suunnitelmien mukaan."

Kinnari ei usko, että talvet muuttuisivat kertaheitolla yhtä kehnoiksi kuin tänä vuonna.

"Pistää kuitenkin miettimään, millaisia puuhankinnan menetelmiä ja -teknologioita teollisuudessa tarvitaan tulevaisuudessa, jotta ympärivuotinen puunkorjuu onnistuu."

Energiapuut korjattiin karsittuna rankana ja haketettiin paikan päällä.

