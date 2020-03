Metsä

Aarre: Leimikolla on monta vaaranpaikkaa – Tiedätkö, mikä on monitoimikoneen turvaetäisyys? Metsä Maria Latokartano Hakkuutyömaalla turvallisuus alkaa oikeista varusteista, joihin kuuluu myös puhelin.

Hanne Manelius

Matti Kumpula on varustautunut leimikkokäynnille: kypärä suojaa päätä, suojalasit silmiä, ja takissa on huomioväri. Vielä puhelu motokuskille, ja leimikolle on turvallista mennä.

Kun hakkuut omassa metsässä alkavat, moni metsänomistaja käy mielellään leimikolla seuraamassa työn etenemistä. Jollekin puukauppa on ensimmäinen, ja moton näkeminen kiinnostaa jo siksi. Toinen haluaa varmistaa, että koneenkuljettaja varmasti katkoo rungot sopimuksen mukaan. Oli syy mikä hyvänsä, metsänomistaja on tervetullut käymään leimikolla – kunhan vierailu tapahtuu turvallisesti. Liikennemerkki törröttää tien varren lumipenkassa Toulatin kylällä Viitasaarella. Kaatuvan puun kuva varoittaa lähestyvästä hakkuutyömaasta jo hyvissä ajoin ennen kuin motosta näkyy vilaustakaan. ”Jos tämä olisi läpiajotie, kyltit sijaitsisivat molemmin puolin työmaata”, urakasta vastaavan Keski-Suomen Metsäkymppi Oy:n työnjohtaja Matti Kumpula kertoo samalla, kun ohjaa autoaan pitkin lumista metsäautotietä. Noin kilometriä myöhemmin tie päättyy silmukkaan. Viereisessä männikössä koneenkuljettaja Jere Pasanen poimii tasaiseen tahtiin harvennuspuita Ponssen kouraan. Toinen hakkuutyömaasta kertova varoituskyltti seisoo kääntöpaikalla. Siinä opastetaan, miten hakkuutyömaalla tulee toimia. Kumpula huomauttaa, että maanomistajalle varoituskyltin ohjeet ovat turvallisuuden kertauskurssi. Samat tiedot on lähetetty hänelle tekstiviestillä hakkuun alkaessa. Hakkuutyömaalla turvallisuus alkaa oikeista varusteista. Yllä tulee olla huomioliivi ja jalassa saappaat. Pää on hyvä suojata turvakypärällä. Koneenkuljettaja on hakkuutyömaalla keskittynyt työhönsä, joten oikein pukeutuneenakaan leimikolle ei pidä mennä ennen kuin on ilmoittanut kuljettajalle aikomuksistaan. ”Koneenkuljettajan puhelinnumeron löytää varoituskyltistä. Jos kuljettaja ei vastaa, kyltissä on myös työmaan yhteyshenkilön numero”, Kumpula sanoo. Metsässä on lunta reilusti yli polven, joten motoa tuntuu helpoimmalta lähestyä takaapäin ajouraa pitkin. Myös lumettomaan aikaan tämä on oikea suunta. ”Motoa lähestytään aina takaa tai takaviistosta, uraa pitkin. Ei koskaan käsittelemättömän metsän puolelta, koneen edestä.” Jere Pasanen karsii ja katkoo rungon valmiiksi, laskee sitten kouran maahan ja sammuttaa koneen. Koneen sammuttaminen viestii metsänomistajalle, että kuljettaja on huomannut hänet ja nyt on turvallista tulla juttusille. Monitoimikoneen turvaetäisyys on todella pitkä, 90 metriä. Kumpulan mukaan tämä joskus ihmetyttää metsänomistajia. ”Sulan maan aikaan käy helposti niin, että puu kaatuessaan osuu toiseen puuhun ja kaataa senkin”, Kumpula kertoo. Hakkuutyöhön liittyy myös toinen, harvinaisempi mutta sitäkin vaarallisempi riski. Tiedätkö, mikä? Lue koko juttu Aarteen sivuilta. Aiheet Aarre Jere Pasanen Matti Kumpula hakkuutyömaa huomioliivi ketjuluoti kypärä leimikko turva-asu turvaetäisyys turvallisuus turvaohjeet