Teuvo Hakkarainen: "Jos EU selviäisikin korona-kriisistä, niin euro ei siitä selviä" – meppi odottaa koronan kaatavan myös Green Dealin

Petteri Kivimäki

Teuvo Hakkaraisen mukaan korona pakottaa unohtamaan EU:n Green Dealit, ilmastorahastot ja Afrikka-paketit.

Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen (ps.) odottaa EU:n Green Dealin kaatuu koronaan. Green Deal on EU:n vihreän kehityksen ohjelma.

”Green Dealit, ilmastorahastot ja Afrikka-paketit on nyt syytä unohtaa. Jos EU selviäisikin korona-kriisistä, niin euro ei siitä selviä", Hakkarainen toteaa.

Hakkaraisen mukaan Suomen ei pidä lähteä tukemaan Etelä-Euroopan kaatuvia pankkeja ja valtiontalouksia. Jos Suomen rahan on oltava kiinni ulkomaisessa rahassa, niin kumppanit kannattaa etsiä pohjoismaista tai Iso-Britanniasta.

"Euron laulussa lauletaan viimeisiä värssyjä ja kolehtihaavia kierrätetään", Hakkarainen summaa.

Euroopan Parlamenttiin on tulossa hyväksyttäväksi myös EU:n uusi metsästrategia. Sen on alustanut AGRI-valiokunnassa Petri Sarvamaa (kok). Hakkarainen on valiokunnassa ryhmän raportoijana asiassa.

”Edustajakollega Sarvamaa on tehnyt näihin oloihin hyvän ja tasapainoisen luonnoksen ja pääosin olen sitä virallisena varjoraportoijana tukemassa."

Pelkona on, että EU ulottaa ympäristön varjolla lonkeronsa yhä syvemmälle metsäasioihin, vaikka ne kuuluvat kansalliseen päätöksentekoon.

EU:n tiukasti suojellusta metsästä on puolet Suomessa.

"Ne maat, jotka ovat ihmisen ja laidunnuksen seurauksena hävittäneet luonnonmetsänsä on otettava vastuu metsittämisestä ja suojelusta. Suomessahan metsitys on itsestäänselvyys."

Hakkarainen esittää, että lisäsuojelua ei tehtäisi ja jos tehtäisiin, niin aina vapaaehtoisesti ja yhteiskunnan varoin.

"Esitys on saanut hyvän vastaanoton. Myös vihreitten riveistä on kuulunut järkeviä: lisäsuojelua ei tarvita vaan nykyisten suojelualueiden luontoarvoja voidaan parantaa. Brysseliin asti piti mennä, että tapasi näin viisaita vihreitä", sanoo Hakkarainen.