UPM peruu arvionsa tämän vuoden näkymistä – alkuvuoden toiminta sujui odotusten mukaisesti

Sanne Katainen

UPM pitää todennäköisenä, että joidenkin tuotteiden kysyntä saattaa heikentyä maailmantalouden hidastuessa, vaikka monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita.

UPM peruu arvionsa näkymistä vuodelle 2020 eikä toistaiseksi anna uutta arviota, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Liiketoiminta on sujunut yhtiön mukaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotetusti. Nopeasti edennyt koronaviruspandemia aiheuttaa kuitenkin merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen.

"UPM:n taloudellinen asema on vahva. Yhtiön tase on nettokassan puolella ja yhtiöllä on suuret maksuvalmiusreservit. Maksuvalmius parani entisestään, kun yhtiö teki 17. maaliskuuta 2020 sopimuksen 750 miljoonan euron luottolimiitistä", tiedotteessa todetaan.

Koronapandemia ei ole vielä vaikuttanut UPM:n mukaan liiketoimintaan kielteisesti, ja asiakaskysyntä on ollut ennakoitua.

UPM ilmoittaa ryhtyneensä mittaviin varotoimenpiteisiin huolehtiakseen työntekijöidensä terveydestä ja varmistaakseen liiketoimintojensa jatkuvuuden.

"Näistä varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pitkittyessään pandemia aiheuttaisi häiriöitä tuotannossa yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjuissa."

"Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotannon kokonaan", tiedotteessa arvioidaan.

Tuotanto- tai kysyntämuutoksia voi aiheuttaa itse pandemia tai viranomaisten määräämät rajoitukset pandemian leviämisen hidastamiseksi. Vaikutukset voivat vaihdella eri liiketoiminta-alueilla ja toimintapaikkakunnilla.

UPM suunnittelee turvautuvansa vuorojärjestelyihin, määräaikaisiin lomautuksiin tai työaikojen lyhentämiseen sopeuttaakseen toimintojaan niin, että yhtiö on valmis erilaisiin tilanteisiin.

Suunnitelmiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut alkavat toimintamaiden lakien mukaisesti, jotta mahdollisia päätöksiä voidaan tehdä tarvittaessa nopeasti.

"Päätökset riippuvat koronapandemian vaikutuksista UPM:n toimintaan, ja niitä voidaan tehdä vasta yhteistoiminta neuvottelujen päätyttyä", tiedotteessa todetaan.