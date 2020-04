Älä sekoita tätä kasvia nokkoseen tai maahumalaan – Aarre: Ravinteikas litulaukka nousee maasta ensimmäisten kevätkasvien joukossa

Satu Hovi

Litulaukan murskattujen lehtien tuoksu muistuttaa valkosipulia eli kynsilaukkaa.

Litulaukka kasvaa ihmisen vaikuttamilla paikoilla. Se viihtyy hyvin ilmastossamme, yleistyy voimakkaasti ja leviää yhä pohjoisemmaksi. Tottumaton voi sekoittaa sen nuoren lehden nokkoseen tai maahumalaan.

Litulaukka on hyvin satoisa. Sen lehdet saattavat kasvaa lautasen kokoisiksi. Litulaukkaa voi kasvattaa myös ruukussa. Luonnossa se nousee maasta ensimmäisten kevätkasvien joukossa.

Litulaukka on hyvin ravinteikas kasvi. Se sisältää muun muassa A-, B-, C- ja E-vitamiineja, kaliumia, kalsiumia, magnesiumia, seleeniä, kuparia, rautaa, karotenoideja, mangaania sekä omega-3-rasvahappoja. Siinä on runsaasti C-vitamiinia. Siinä on myös haihtuvaa öljyä, joka muuttuu entsyymien vaikutuksesta rikkipitoiseksi, valkosipulilta tuoksuvaksi yhdisteeksi.

Litulaukasta syödään lehtiä, nuppuja, kukkia, kukkavarsia, siemeniä, juuria sekä nuoria versoja ja lituja. Tuoreissa lehdissä ja kukissa on vahva sipulin ja mieto pippurin maku. Lehdet maistuvat valkosipulille. Suurin osa sipulin mausta häviää kypsennyksessä ja pakastettaessa, ja kokonaan se häviää kuivattaessa.

