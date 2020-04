Stora Enson puutuotteiden johtajaksi Lars Völkel – hän seuraa Jari Suomista, joka aloitti metsädivisioonan johtajana vuoden alussa

Lars Völkel on Saksan kansalainen, ja hän on tällä hetkellä uusiutuvien energialähteiden ja ajoneuvojen lataukseen erikoistuneen saksalaisen Ambibox GmbH:n toimitusjohtaja.



Stora Enson puutuotteiden eli Wood Products -divisioonan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Lars Völkel. Hän aloittaa heinäkuun alussa toimipaikkanaan Tukholma, yhtiön tiedote kertoo,

Völkel seuraa puutuotteiden johdossa Jari Suomista, joka aloitti Stora Enson uuden Forest-divisioonan johtajana tämän vuoden alussa.

Völkel on Saksan kansalainen, ja hän on tällä hetkellä uusiutuvien energialähteiden ja ajoneuvojen lataukseen erikoistuneen saksalaisen Ambibox GmbH:n toimitusjohtaja. Aiemmin hän on työskennellyt toimitusjohtajana sveitsiläisessä Franke Kitchen Systemsissä.

Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto sekä tutkinto sveitsiläisestä liikkeenjohdon koulusta IMD:stä.

Wood Products -divisioonaan kuuluvat yhtiön sahat sekä ristiinliimattua puuta (clt) ja viilupuuta (lvl) valmistavat tehtaat.

Stora Enson sahojen kapasiteetti on yhteensä 5,7 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Kapasiteetista Suomessa on noin miljoona kuutiometriä.

Lvl-tehdas toimii Varkaudessa. Clt-tehtaista kaksi on Itävallassa ja yksi Ruotsissa.