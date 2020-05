Tee testi: Tunnistatko eri metsätyyppien opaskasvit?

Niin sanottujen opaskasvien tunnistaminen on tarpeen esimerkiksi silloin, kun pohditaan, mitä puulajia paikalle on järkevää istuttaa tai minkä ikäisenä metsä kannattaa päätehakata.

Metsänhoidon professori A. K. Cajander loi opaskasvien tunnistamiseen pohjautuvan metsätyyppijärjestelmän yli sata vuotta sitten, ja samainen luokittelu on käytössä tänäkin päivänä.

Kasvupaikkatyypit ravinteikkaimmasta karuimpaan ovat lehto, lehtomainen kangas, tuore kangas, kuivahko kangas, kuiva kangas ja karukkokangas.

Rehevimpien kasvupaikkojen opaskasvit eivät menesty karummilla kasvupaikoilla – lehtomaisella kankaalla ei siis kasva lehdon opaskasveja. Lehdossa sen sijaan voi kasvaa karumpien paikkojen opaskasveja.

Käy kokeilemassa, miten hyvin tunnistat kymmenen Etelä-Suomessa tavallista metsäkasvia! Testi julkaistiin MT:n verkkosivuilla ensimmäisen kerran keväällä 2019.

<section><h2><p>Opaskasvivisa</p></h2><p><p>Niin sanotut opaskasvit paljastavat, miten ravinteikkaalla kasvupaikalla ollaan.</p><p>Tämän testin kasvit ovat tyypillisiä Etelä- ja Keski-Suomen metsissä.</p><p>Testaa, tunnistatko ne kuvista!</p></p></section><section><h2><p>1. Mikä kasvi on kuvassa?</p></h2><p><p>Kuva: Jarkko Sirkiä</p></p></section><section><h3><p>2. Mille kasville nämä lehdet kuuluvat?</p></h3><p><p>Kuva: Maarit Cederberg</p></p></section><section><h3><p>3. Mikä kasvi kukkii tässä kuvassa komeasti?</p></h3><p><p>Kuva: Paula Savelius</p></p></section><section><h3><p>4. Minkä kasvin marja näyttää tältä?</p></h3><p><p>Kuva: Suvi Elo</p></p></section><section><h3><p>5. Mikä on kuvassa?</p></h3><p><p>Kuva: Maarit Cederberg</p></p></section><section><h3><p>6. Mikä kuivan paikan kasvi on kuvassa?</p></h3><p><p>Kuva: Pekka Fali</p></p></section><section><h3><p>7. Mikä kukkii tähän tapaan?</p></h3><p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><p>8. Minkä kasvin lehtiä ovat vasemmanpuolimmaiset?</p></h3><p><p>Kuva: Hanne Manelius</p></p></section><section><h3><p>9. Mikä kasvi kukkii kuvassa?</p></h3><p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><p>10. Tällainenkin opaskasvi on olemassa, mutta mikä se on?</p></h3><p><p>Kuva: Sanne Katainen</p></p></section><section><h2><p>Metsään meni!</p></h2><p><p>Testi olisi voinut mennä paremminkin. Lähdepä metsään, ota kasvikirja mukaasi, katsele ympärillesi ja ihaile kevään kukkaloistoa. Et pety retken antiin. Ja kokeile testiä sen jälkeen uudestaan!</p></p></section><section><h3><p>Tavallinen tallaaja</p></h3><p><p>Olet varmaan koululaisena kerännyt kasviota, mutta metsäkasvit taitavat silti aika usein tallautua jalkoihisi. Kun seuraavan kerran käyt metsässä, kyykistypä alas hetkeksi ja tutki, mitä ympäriltäsi löytyy. </p></p></section><section><h3><p>Metsätyyppi</p></h3><p><p>Hienosti meni! Taidat olla jonkinmoinen metsätyyppi itsekin! </p></p></section>