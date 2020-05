Metsähallitus suunnittelee Suomeen mittavia tuulivoimahankkeita osana ilmasto-ohjelmaansa

Tällä hetkellä valtion maille on rakentumassa uutta tuulivoimaa 400 megawatin edestä ja lähiajan hankekehityspotentiaali on noin 900 megawattia.

Anne Vertanen

Tuulivoimahankkeista päättää viime kädessä kunta, jonka alueelle voimalat rakennettaisiin.

Metsähallitus aikoo moninkertaistaa tuulivoiman tuotannon vuoteen 2030 mennessä osana ilmasto-ohjelmaansa. Viime vuonna valtion mailla tuotettiin vajaat 800 gigawattituntia tuulisähköä.

"Tuulivoima on nykyisellä kustannustasolla edullisin tapa tuottaa energiaa, eivätkä hallituksen energiatavoitteet täyty ilman sitä. Metsähallituksessa on tuulivoiman hankekehitysosaamista ja runsaasti tuulivoimapuistoille sopivia paikkoja, joten olemme mielellämme viemässä Suomea kohti hiilineutraaliutta", Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo yhtiön tiedotteessa.

Metsähallitus kehittää hankkeet rakennusvalmiiksi. Sen jälkeen ne kilpailutetaan ja hankeoikeudet myydään. Maa säilyy valtion omistuksessa ja Metsähallitus perii turbiinipaikoista vuokraa.

"Tuulivoiman kysyntä on ollut kasvava, ja monet ennusteet povaavat kysynnän kasvun vauhdittumista lähivuosikymmenellä. Vastaamme hankekehitystämme kasvattamalla tähän kysyntään. Hankkeemme ovat laadukkaasti valmisteltuja ja niillä on hyvä maine. Hankkeistamme kilpailevat kotimaiset ja kansainväliset yhtiöt", Hallenberg kertoo.

Tuulisähköä käyttävät yhä useammin myös suuret teollisuusyhtiöt, jotka solmivat pitkäaikaisia sopimuksia.

Vähäpäästöisen sähkön tarve kasvaa Suomessa rajusti vuoteen 2035 mennessä, mikäli kotimainen teollisuus toteuttaa suunnitelmansa mittavista päästövähennyksistä, jotka ovat osa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035.



Suhtautuminen tuulivoimaan on ajoittain hyvin kriittistä. Esimerkiksi tuulivoimaloiden terveyshaitat aiheuttavat huolta. Hiljattain valmistuneessa julkisessa tutkimushankkeessa havaittiin, että infraäänialtistus ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua.

"Siitä huolimatta kaikki eivät halua tuulivoimaloita lähiseudulleen esimerkiksi maiseman muuttumisen vuoksi. Siksi käymme kaikista tuulivoimahankkeistaan keskustelua paikallisten kanssa ja yrittää löytää ratkaisuja, Hallenberg sanoo.

Tuulivoimasta maksettava kiinteistövero on monelle kunnalle syy puoltaa tuulivoiman rakentamista. Hankekehitys tapahtuu yhteistyössä kuntien kanssa.

Metsähallitus voi tehdä kunnille kaavoitusaloitteita, joiden mahdollisen hyväksyminen jälkeen päästään selvittämään tuulivoiman ja muun maankäytön yhteensovittaminen.

Lopullisen päätöksen tuulivoimasta tekee aina suunnittelualueen kunta.

"Kun rakenteilla olevat puistot ovat valmistuneet, valtion mailla tuotettavaan tuulienergiaan yritykset ovat investoineet yli miljardi euroa. Lisäksi voimaloiden rakentamisella on työllistetty tuhansia henkilöitä ja luotu isoja positiivisia vaikutuksia aluetalouksiin", Hallenberg kertoo.