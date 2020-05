Aarre: Valkopeippi on villiyrtti, joka muistuttaa ulkonäöltään nokkosta – näin erotat kasvit toisistaan

Nokkosta muistuttava valkopeippi on ravinteikas ja monipuolinen raaka-aine.

Markku Vuorikari

Valkopeippi on yleinen kasvi joutomailla, niityillä ja pientareilla, ja sitä voi poimia jokamiehenoikeuksien turvin.

Valkopeippi (Lamium album) kasvaa muhevassa, typpipitoisessa maassa nokkosen seuralaisena. Kasvin suippokärkiset, isohampaiset lehdet muistuttavat nokkosen lehtiä, mutta niissä ei ole poltinkarvoja, eli lehdet eivät polta eivätkä pistele ihoa.

Maultaan ja ravintoarvoltaan valkopeippiä ei pidetä aivan nokkosen veroisena. Kasvia on kuitenkin helpompi kerätä, se on ravinteikasta ruokaa, ja sen kauniit, maukkaat huulikukat ilahduttavat silmää ruokalautasella.

Valkopeipissä on paljon A-vitamiinia sekä melko paljon C-vitamiinia ja proteiinia. Kasvi sisältää myös muun muassa kaliumia, rosmariini- ja klorogeenihappoa, flavonoideja, koliinia, kasvilimaa, tanniinihappoa ja haihtuvaa öljyä. Nuorissa versoissa on eniten vaikuttavia aineita. Siemenissä on paljon rasvaa.

Valkopeippiä voi käyttää keittiössä nokkosen tavoin. Lehdet ja versot ovat maukkaimmillaan ennen kukintaa. Niitä voi käyttää esimerkiksi leipätaikinaan, risottoon, pastaan, pestoon, keittoon ja muhennoksiin.

