Kärsämäelle istutetaan vajaan viiden hehtaarin "Akava-metsä" – 4H-liiton metsityshanke työllistää tänä kesänä yli 200 nuorta ympäri maan

Pasi Leino

"Taimiteko on hyvä teko niin nuorten työllistymisen kuin ilmaston puolesta", sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Pohjois-Pohjanmaalle Kärsämäelle istutetaan kesäkuun alussa 4,6 hehtaarin Akava-metsä Silosaaren vanhalle turvetuotantoalueelle, kertoo työmarkkinakeskusjärjestö Akava.

Akava ja sen 14 jäsenliittoa ovat tänä kesänä mukana Suomen 4H-liiton Taimiteko-mallissa. Vajaan viiden hehtaarin metsän istuttaminen työllistää 20 nuorta.

Kaikkiaan 4H-liiton metsityshankkeen kautta kesätöihin pääsee tänä kesänä noin 250 yhdeksäsluokkalaista. Työstä maksetaan urakkapalkkaa, ja monelle se on ensimmäinen kosketus työelämään.

"Akava haluaa tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan. Ilmastolinjauksissamme esitetään lukuisia toimia, joiden avulla pitkän aikavälin tavoitteena on, että Suomi voisi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä ennen kaikkea päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen", toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

"Taimiteko on konkreettinen tapa olla mukana lisäämässä hiilinieluja. On hienoa, että voimme tällä tavalla tukea myös nuorten työllistymistä. Nyt koronakriisin aikaan se on entistäkin tärkeämpää."

Taimiteon tavoitteena on tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi.

Pyrkimyksenä on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa uutta puuta.

Taimiteoilla pyritään myös lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä.

Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

"Taimiteko on hyvä teko niin nuorten työllistymisen kuin ilmaston puolesta. Meille 4H:ssa on tärkeää, että Akavan kaltainen toimija ja sen jäsenliittoja on lähtenyt isoin joukoin tukemaan nuorten kesätyöllistymistä sekä suomalaisen hiilinielun kasvattamista. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on järjestömme ytimessä", sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Myös yksityishenkilöt voivat osallistua Taimitekoon.

Taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole enää vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä.

Akavan liitoista Taimiteossa ovat mukana Ammattiliitto Ava, Agronomiliitto, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Professoriliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

Lue myös:

Vapo lahjoittaa 80 hehtaaria turvetuotannosta poistuneita maita 4H-liitolle metsitettäväksi – metsitys lisää hiilinieluja ja tuo nuorille töitä

Istutusurakka opettaa arvostamaan senttejä – ja joka sään kestäviä eväsleipiä

Metsänistuttajalta vaaditaan maastokelpoisuutta ja hyvää kuntoa – "Nuorelle tämä on todella hyvä kesätyöpaikka"