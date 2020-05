Tässä testissä veikkaamalla ei voi voittaa: Osaatko metsäkasvien tieteelliset lajinimet?

<section><h2><h2 class="ql-align-center">Tiedätkö metsäkasvien tieteelliset nimet?</h2></h2><p><p>Jos olet pitänyt netissä tehtäviä tietovisoja helppoina, nyt on aika nostaa vaikeusastetta. Tässä testissä pyydetään ensin avointa vastausta, vasta seuraavassa ruudussa voi valita parhaan annetuista vaihtoehdoista.</p><p><br></p><p><strong>Vinkki 1: </strong>Tieteelliset nimet ovat kaksiosaisia. Ensimmäinen osa alkaa isolla alkukirjaimella, toinen pienellä. Älä tee lyöntivirheitä!</p><p><br></p><p><strong>Vinkki 2:</strong> Jos sinulla ei ole hajuakaan kasvin tieteellisestä nimestä, riittää että kirjoitat vaikkapa kirjaimen "a" vastausruutuun. Vasta sen jälkeen pääset liikkumaan eteenpäin seuraavaan kysymykseen.</p><p><br></p><p>Kuva: Jarkko Sirkiä</p></p></section><section><h2><h2 class="ql-align-center"><strong>Aloitetaan helpolla. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h2><p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Kasvi numero 2. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Markku Vuorikari</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Markku Vuorikari</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Kolmas kasvi. Mikä se on?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Saara Olkkonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Saara Olkkonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Toinenkin puu. Mikä tämä jouluisin koteihin kannettava mahtaa olla tieteelliseltä nimeltään?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Jarkko Sirkiä</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong> Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Jarkko Sirkiä</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Takaisin keväisiin asioihin. Mikä tämä happaman makuinen kasvi on tieteelliseltä nimeltään?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Maarit Cederberg</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Maarit Cederberg</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Mikä on tämä pistelevä ravinteikkaan paikan kasvi?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Pekka Fali</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Pekka Fali</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Mikä on tämä piirakkaankin sopiva yleinen kasvi?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Loppuun esimakua tulevasta kesästä. Mikä on tässä kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Maarit Cederberg</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Sama kuva kuin äsken. Mikä kasvi on kuvassa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Maarit Cederberg</p></p></section><section><h2><h2 class="ql-align-center"><strong>Suomenkielinen</strong></h2></h2><p><p>Tämä testi ei kertonut mitään kasvien tunnistamisesta. Ehkä tunnistat ne suomeksi, ja se riittää. Mene ulos ja nauti alkukesän metsäretkistä!</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Latinanosaaja</strong></h2></h3><p><p>Joko olet hyvä päättelemään latinaa muistuttavien sanojen merkityksiä tai sitten mieleesi on jäänyt jotain koulun kasviopin tunneilta. Ei hassumpi tulos!</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Briljeeraaja</strong></h2></h3><p><p>"Kas, tuossa kukkii Convallaria majalis", heität huomaamattasi metsäretkellä. Muiden mielestä olet ärsyttävä, mutta oikeasti he ovat kateellisia. Sinä sentään pystyt selittämään A. K. Cajanderin kasvupaikkaluokituksen perusperiaatteet hetkessä ulkomaiselle vieraallesi.</p></p></section>

Ovatko MT:n verkkosivuilla julkaistut tietovisat olleet helppoja sinulle?

Nyt julkaistavassa visassa vaikeusaste nousee.

Kyseessä ei ole tavanomainen monivalintatesti, vaan osa vastauksista pitää kirjoittaa alusta loppuun itse. Jos tulee pienikin lyöntivirhe, piste jää saamatta. Ole siis tarkkana.

Jos vastaaminen avoimiin kysymyksiin ei onnistu, ei hätää. Seuraavaksi kysytään samaa asiaa uudestaan, mutta oikean vastauksen saa valita kolmen vaihtoehdon joukosta.

Vastauskielikään ei ole helpoin mahdollinen, sillä se ei ole suomi vaan latina. Jos testissä on jotain helppoa, niin tunnistettavat kasvit. Ne metsissä paljon liikkuva tunnistaa lähes varmasti.