Maailmasta hävisi 30 vuodessa Libyan pinta-alan verran metsää – kato kiihtynyt Afrikassa

Tuulikki Viilo

Afrikassa metsät ovat huvenneet kiihtyvää vauhtia. Kuvassa näkyy laidunmaata Keniassa.

Maailmanlaajuinen metsäkato ja siitä johtuva luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuvat huolestuttavaa vauhtia, kertoo YK:n alaisen FAO:n Maailman metsien tila 2020 -raportti.

Metsäkato on kuitenkin hidastunut huomattavasti 1990-lukuun verrattuna. 2010-luvulla metsäala väheni vuosittain 0,06 prosenttia, 1990-luvulla vielä 0,19 prosenttia vuodessa. 30:n viime vuoden aikana metsäala väheni yhteensä 178 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa suunnilleen Libyan pinta-alaa.

Metsien hupeneminen on kiihtynyt Afrikassa 2010-luvulla. Etelä-Amerikassa metsäala on vähentynyt aiempaa hitaammin. Pohjois- ja Keski-Amerikan metsäpeitto on säilynyt kutakuinkin ennallaan. Euroopassa ja Aasiassa metsäala on kasvanut, mutta kasvu on hiipunut verrattuna 2000-luvun alkuun.

Metsät kattavat 31 prosenttia maan pinta-alasta. Yli kolmasosa on yhä koskematonta primaarimetsää, ja noin 18 prosenttia sijaitsee virallisilla suojelualueilla.

Metsät ja suojelualueet ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti. Yli puolet metsistä sijaitsee viiden valtion alueella: Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Muihin vyöhykkeisiin verrattuna pohjoisia havumetsiä, temperaattisia aroja ja subtrooppisia sademetsiä on suojeltu vähän, alle 10 prosenttia.

Metsien häviäminen johtuu varsinkin maatalousalueiden laajenemisesta. FAO:n mukaan ruokajärjestelmä pitäisi mullistaa metsäkadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Oikein hoidettuna metsät voivat olla merkittävä ihmisravinnon lähde.

Metsäisimmistä alueista monet ovat harvaan asuttuja ja köyhiä. Metsien suojelu ja ihmisten toimeentulon turvaaminen vaativatkin huolellista tasapainottelua, raportti korostaa.

Maailman metsien tila 2020 -raportti FAO:n verkkosivuilla (englanniksi)