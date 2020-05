Taimikon varhaishoitokohteet päivitetty Metsään.fi -palveluun

Kari Salonen

Taimikon varhaishoito on yksi tärkeimmistä metsänhoitotöistä.

Oikeaan aikaan tehty taimikon varhaishoito turvaa metsän kasvun. Metsään.fi-palveluun on nyt päivitetty tuoreet tilakohtaiset tiedot varhaishoitoa tarvitsevista taimikoista.

"Metsään.fi-palvelussa oleva vesakoitumiseen perustuva aineisto on suuntaa antava ja kohteet kannattaa tarkastaa maastossa", sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka metsäkeskuksesta.

Metsäalan toimijat pääsevät katsomaan tietoja Metsään.fi-palvelusta metsänomistajien suostumuksella sekä myös avoimesta karttapalvelusta. Tietojen avulla on helppo suunnitella tulevia metsänhoitotöitä yhdessä metsänomistajien kanssa.

Aineistossa näkyvät taimikot, joissa havupuut ovat saavuttaneet metrin pituuden ja joiden kasvua ympäröivä lehtipuuvesakko hidastaa.

Varhaishoitokohteita on löydetty yhdistämällä satelliittidataa, metsävaratietoa ja metsänkäyttöilmoitusten tietoja. Kohteista on poistettu kuviot, joille on jo haettu varhaishoidon kemeratukea.

Hostikan mukaan taimikon varhaishoito on yksi tärkeimmistä metsänhoitotöistä, koska se turvaa metsän tulevan kasvun arvokkaaksi tukkipuuksi. Varhaishoidon viivästyminen nostaa myös metsänhoitotyön kustannuksia.

Taimikon varhaishoitoon voi hakea valtion kemeratukea, kun varhaishoitoa on tehty yhteensä vähintään hehtaarin alalla, ja hoidettu alue koostuu vähintään puolen hehtaarin metsäkuvioista. Toimenpiteet saa aloittaa heti hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Kemeratuen tarkemmista ehdoista on lisätietoa metsäkeskuksen verkkosivuilla.