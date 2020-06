Stora Enson Sunilan koelaitos käynnistyy Kotkassa ensi vuonna – tiesitkö, että puupohjaisesta hiilestä voi valmistaa kännykän tai sähköauton akkuja?

Sanne Katainen

Stora Enso on tuottanut ligniiniä teollisessa mittakaavassa Sunilan tehtaalla Kotkassa vuodesta 2015 lähtien. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia.

Stora Enso rakentaa parhaillaan Sunilan tehtaalle Kotkaan koelaitosta, jonka on määrä valmistua vuoden 2021 alussa, yhtiö tiedottaa.

Metsäyhtiö ilmoitti viime heinäkuussa investoivansa 10 miljoonaa euroa biopohjaisten hiilimateriaalien valmistukseen koelaitoksella Sunilassa. Kaupallistamisesta päätetään koetuotannon tulosten arvioinnin jälkeen.

Koelaitos vastaa akkumarkkinoiden kasvavaan kysyntään ja tarjoaa uusiutuvia vaihtoehtoja esimerkiksi autoteollisuuden ja kulutuselektroniikan tarpeisiin. Yhtiön mukaan maailmanlaajuisten akkumarkkinoiden ennustetaan jopa kymmenkertaistuvan viidessä vuodessa

”Kehitämme vaihtoehtoja uusiutumattomille ja niukoille raaka-aineille. Sunilan tehdas on hieno esimerkki siitä, miten kehitämme ja kaupallistamme biopohjaisia kemiallisia väliaineita ja puuteollisuuden sivutuotteita. Olemme panostaneet ligniinin potentiaalin hyödyntämiseen jo pitkään ja nyt kehitys huipentuu ainutlaatuiseen Sunilan koelaitokseen”, sanoo koetehtaiden johtaja Kari Nikunen Stora Ensolta.

Yhtiö on maailman suurimman kraftligniinin tuottajan.

Ligniini on luonnon toiseksi yleisin makromolekyyli selluloosan jälkeen. Se on myrkytön raaka-aine, ja muodostaa puun koostumuksesta jopa kolmanneksen hemiselluloosan ja selluloosan ohella.

Sunilan tehtaan valmistamasta erikoiskuivasta ligniinistä jalostetaan tulevalla koelaitoksella litiumioniakkuihin kovahiilipohjaisia anodimateriaaleja, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan uusiutumataonta akuissa yleisesti käytettävää grafiittia.

Ligniinipohjaista hiiltä voidaan käyttää akuissa, joita tyypillisesti käytetään kulutuselektroniikassa, autoteollisuudessa ja myös suurissa energian varastointijärjestelmissä.

”Jatkamme pitkäjänteistä innovaatiotyötämme puun kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen ja fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen uusiutuvilla materiaaleilla. Koelaitos rakennetaan, jotta voisimme hyödyntää biomassasta erotettua, kuivattua ligniiniä yhä laajemmin. Pyrimme korvaamaan fossiilipohjaisia, harvinaisia ja kalliita materiaaleja uusiutuvilla vaihtoehdoilla”, kertoo Lauri Lehtonen, Biomaterials-divisioonan innovaatiojohtaja Stora Ensolta.

Sunilan tehtaalla valmistetaan erikoiskuivaa ligniiniä.