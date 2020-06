Helleaalto lisäsi sinilevän määrää vesistöissä – Katso kartasta oman kuntasi tilanne

Heta-Linnea Kovanen

Sinilevähavainnot ovat yleistyneet vesien lämpeämisen myötä.

Suomen ympäristökeskus (Syke) julkaisi eilen viikoittaisen leväkatsauksensa.

Katsauksen mukaan sinilevähavainnot ovat runsastuneet selkeästi lähes koko maassa.

Nopea runsastuminen johtuu lämpöaallosta, joka tuli poikkeuksellisen aikaisin, ja aiheutti vesien lämpenemisen.

Etenkin järvivesi on ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpää. Esimerkiksi Etelä- ja Keski-Suomessa järvivesien lämpötila on 20 - 24 asteen välillä. Tämä on kolmesta seitsemään astetta lämpimämpää, verrattuna keskivertovuoteen.

Runsain sinileväesiintymä ''sinilevää erittäin runsaasti'' on löydetty Iitin Urajärvestä läheltä Kouvolaa.

Muita sisämaan runsaita sinileväesiintymiä on havaittu pääkaupunkiseudulla, Lappeenrannassa ja Tampereen seudulla.

Pohjoisin sinileväesiintymä on tavattu Kajaanista.

Lieviä sinileväesiintymiä on löydetty useasta eteläisen Suomen järvestä.

Itämerellä sinilevätilanne on hieman sisävesiä parempi.

Sinilevää on löytynyt toistaiseksi ainoastaan Suomenlahdelta, Saaristomereltä ja eteläisimmästä osasta Selkämerta.

Runsaiten sinilevää löytyy Turun ja Hangon saaristosta.

Sinilevässä uiminen voi aiheuttaa iho-oireita. Myrkytysoireita voi ilmetä, mikäli on juonut sinileväistä vettä.

Koirille ja kissoille sinilevän juominen on erittäin haitallista.

Ennen uimaan menemistä kannattaa tarkistaa veden sinilevätilanne.

Päivitetty sinilevätilanne löytyy verkosta osoitteesta www.järviwiki.fi.