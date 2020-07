Siperiassa palaa Lapin kokoinen alue metsää, jonka savu havaitaan Alaskassa asti

Palavasta alueesta on vapautunut kesäkuussa Suomen vuosittaisten päästöjen verran hiiltä.

Kari Salonen

Syrjäinen sijainti ja teiden puute vaikeuttaa sammutustöitä. Arkistokuva.

Siperiassa on tänä vuonna palanut asiantuntijoiden arvioiden mukaan jo 9,6 prosenttia enemmän metsää kuin viime vuonna tähän aikaan, kertoo The Moscow Times.

Venäjän Greenpeace on arvioinut palavan alueen kooksi yli 9,26 miljoonaa hehtaaria. Kooltaan alue on hieman pienempi kuin Lapin maakunta. Yksittäisiä paloja on yli 300 kappaletta.

Siperiassa on koko kevään ja alkukesän ollut ennätyksellisen lämmintä. Lämpötilat esimerkiksi toukokuussa olivat useita kymmeniä asteita keskimääräistä korkeampia useilla alueilla.

Kuuma sää yhdessä kuivan maaperän ja sopivien tuulten kanssa on aiheuttanut vielä viime vuotta pahempia maastopaloja. Viime kesänä metsää paloi yli 3 miljoonaa hehtaaria.

Satelliittikuvien perusteella tänä kesänä paloja on havaittu myös ennätyksellisen pohjoisessa, kertoo The Siberian Times.

Paloista vapautuvan hiilidioksidin määräksi kesäkuulta on arvioitu 59 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Määrä on hieman suurempi, kuin koko Suomen päästöt vuonna 2018, jotka olivat noin 56 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Metsä- ja maastopalot ovat tavallisia tähän aikaan vuodesta. Ilmastonmuutoksen myötä palojen ennustetaan kuitenkin lisääntyvän. Kuivassa maastossa ne myös leviävät tehokkaammin.

Sammutustöitä vaikeuttaa palavien alueiden syrjäinen sijainti ja huono tienverkosto. Paloalueiden kokoa arvioidaan satelliittikuvista.

Poikkeuksellisen lämmin sää on saanut myös ikiroudan sulamaan monilla alueilla. Metsäpaloista lähtevä savu on lisäksi aiheuttanut ilmanlaadun heikkenemistä Alaskassa asti.