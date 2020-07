Kun koronan lykkäämät rakennusprojektit runtataan kiireellä käyntiin, nopea puutalovalmistaja saattaa olla vahvoilla – "Onhan tämä meille mahdollisuus"

Carolina Husu

Rakennusmoduulit tehdään valmiiksi ulkoverhoilua myöten.

Kestävän rakennuksen tunnusmerkkinä on pidetty perinteisesti pitkäikäisyyttä. Harva tulee ajatelleeksi, että purkamisen helppouskin on kestävää.

"Kun lapsimäärä vähenee, ei ole mitään järkeä rakentaa 2 000 neliön koulua, jota ei voi myöhemmin käyttää muuhun tarkoitukseen", havainnollistaa FM-Haus Oy:n operatiivinen johtaja Maria Jokinen.

Vastaavasti uuden asuinalueen ruokakauppa kannattaa rakentaa siten, että aluksi pientä väestöä palvelevaa rakennusta voidaan laajentaa myöhemmin.

"Suomi on täynnä tyhjiä liiketiloja, jotka puretaan 20 vuoden päästä rakentamisesta. Jos ne tehdään betonista, se ei ole kestävää."

"Teollinen puuelementtirakentaminen on ainoa tapa, jossa rakennusta voidaan myöhemmin pienentää ilman merkittäviä lisäkustannuksia", toteaa FM-Hausin toimitusjohtaja Juhani Sjöman.

FM-Haus valmistaa Jokioisilla puuelementtirakennuksia, joilta toivotaan helpon muunneltavuuden lisäksi nopeaa toimitusta. Parhaillaan hallissa kootaan elementtejä lappeenrantalaista päiväkotia varten. Tilaus vahvistui toukokuussa, työt alkoivat juhannusviikolla ja rakennus valmistuu elokuussa.

Nopeus perustuu siihen, että elementtirakentamisessa lukuisia työvaiheita voidaan tehdä yhtä aikaa. Tuotantohallin yhdessä päässä naulataan lautoja alapohjiin samaan aikaan, kun toisessa päässä syntyy seinäelementtejä.

Hallin keskiosassa palapeliin lisätään kattotuolit, ja elementit kootaan yhteen. Viimeisessä vaiheessa sisätilat tehdään valmiiksi ja elementit pakataan säiltä suojaavaan muoviin kuljetusta odottamaan.

Elementit lähtevät rakennuspaikalle yöaikaan ajettavina erikoiskuljetuksina 3–4 kuorma-auton letkoissa. Rakennusten pystyttäminen työmaalla kestää muutaman päivän.

Sjömanin mukaan hitainta on tilauksen yksityiskohtien hiominen asiakkaan kanssa. Elementit tehdään hallissa valmiiksi sisätiloja myöten, joten jokaisen pistorasian paikankin on oltava selvillä ennen kuin rakentamaan kannattaa ryhtyä.

Kun kaikki on selvää, FM-Haus tekee rakennuksesta kolmiulotteisen mallin. Sitten rakentaminen voi alkaa.

Edistyksellisimmät asiakkaat tilaavat rakennuksen oman 3D-mallin perusteella, jolloin rakennushanke nopeutuu entisestään.

Seinä-, katto- ja välipohjaelementit yhdistetään hallin keskiosassa.

FM-Hausin tuotannossa koronapandemia on vaikuttanut toistaiseksi lähinnä työvuoroihin. Varotoimenpiteenä aamu- ja iltavuorolaiset eivät joudu keskenään kontaktiin.

Töitä riittää syksyyn asti aiemmin sovittujen tilausten parissa. Tilauskirja on kuitenkin tavallista ohuempi. Teollisuudessa ja rakentamisessa koronakriisin talousvaikutukset ovat edessä vasta syksyllä ja ensi vuonna.

"Päätöksentekoa on siirretty. Kun päätökset sitten syntyvät, hankkeita runtataan kauhealla kiireellä", Sjöman ennakoi.

Eikö se ole hyväkin asia nopeuttaan mainostavalle puurakentajalle?

"Nytkin tarjouslaskennassa on kohteita, joiden pitäisi olla valmiita tänä vuonna. Onhan se meille mahdollisuus."

Toisaalta talouden alamäki vähentää rakentamista ja kiristää kilpailua. Valtion elvytysrahoilla on rakentajille merkitystä. FM-Haus toivoo, että julkisessa elvytyksessä suosittaisiin puurakentamista, jonka hiilijalanjälki on pieni ja raaka-aine tulee kotimaisista metsistä.

Kesäksi FM-Hausissa riittää vielä töitä mutta syksy on epävarma, kertovat Maria Jokinen ja Juhani Sjöman.

Maria Jokisen mukaan tarjouspyynnöissä kiinnitetään yhä useammin huomiota rakennusten kierrätettävyyteen ja hiilijalanjälkeen. Kestävä kehitys kuuluu nykyisin esimerkiksi kaupan suuryritysten vaatimuksiin.

Myös sosiaalinen kestävyys on osa kokonaisuutta, Jokinen muistuttaa. Noin 90 työntekijän FM-Haus on Jokioisten suurimpia työnantajia. Se valittiin Great Place to Workin vertailussa yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Rakennusalalla yleisestä työvoimapulasta ei ole kärsitty.

"Meille halutaan töihin."

FM-Haus on investoinut vuosittain tuotantonsa kehittämiseen. Maaliskuussa yritys sai ympäristöministeriöltä tukea hankkeeseen, jossa selvitetään rakennusten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä lasketaan koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki. Lisäksi muovia on tarkoitus korvata biomateriaaleilla.

Kosteuden hallinnassa hyödynnetään jo nykyisin esineiden internetiä eli IoT-tekniikkaa. Elementteihin sijoitetut anturit lähettävät jatkuvasti ajantasaista kosteustietoa rakennuksista.

Tulevaisuudessa FM-Haus aikoo automatisoida raskaimpia työvaiheita kuten naulausta. Sjöman uskoo silti, että hallissa tarvitaan jatkossakin ihmisiä rakentamaan.

"Jos haluaa pysyä notkeana, ei voi ryhtyä robotisoimaan."

Naulaus on koneellakin tehtynä raskasta työtä. Se saattaa automatisoitua tulevaisuudessa.

Sjöman arvelee kaupungistumisen tuovan tulevaisuudessa kasvua puurakentajille. Nyt kaupunkien täydennysrakentamisessa riittää vielä remontoitaviksi vanhojen kerrostalojen ullakoita. Kun tasakattoisiin 1960–1970-lukujen taloihin aletaan tehdä lisäkerroksia, keveille puuelementeille saattaa olla kysyntää. Muissa pohjoismaissa puuelementteihin perustuvaa täydennysrakentamista on tehty jo usean vuoden ajan.

Päiväkotien ja kauppojen lisäksi FM-Haus on valmistanut muun muassa kouluja, ravintoloita, terveydenhuollon tiloja, erilaisia teollisuus- ja toimistotiloja sekä maneeseja.

Yritys on kasvanut viime vuosina erityisesti puuelementtirakentajana, mutta yritys tunnetaan vanhastaan hallien tekijänä. Maatila-asiakkaat kuuluvat vahvasti kasvutarinaan.

"Se lähti liikkeelle konehalleista. Ensimmäinen maksettu ilmoitus oli Maaseudun Tulevaisuudessa. Meillä oli yksi halli esillä Konekillerissä, sen jälkeen tuli 320 tarjouspyyntöä ja 48 kauppaa", Sjöman muistelee.

Alapohjaelementti on käännetty oikein päin ja eristäminen on käynnissä. FM-Haus osallistuu hankkeeseen, jossa muoveja korvattaisiin biomateriaaleilla.