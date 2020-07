Sahaan tarttunut tahma irtoaa vain tehopuhdistuksella – Koneviesti testasi sahoille räätälöidyn aineen

Metsätöissä ilmassa lentää paljon luonnon tahma-aineita – pihkaa ja mahlaa. Niitä on vaikea puhdistaa sahan rakenteista.

Risto Jussila

Sahaan kertyy puusta muun muassa tahmeaa mahlaa, jonka puhdistaminen voi olla hankalaa.

Stihl on jo vuosia käyttänyt omissa ammattilaissahoissaan HD2-tyypin ilmanpuhdistinta. Kyseinen puhdistin esiteltiin ensimmäisenä mustana versiona MS 261:ssä. HD2-puhdistimen suuri pinta-ala ja Stihlin itse kehittämä suodatinkangasmateriaali antavat ilmanpuhdistimelle pitkän huoltovälin.

Puhdistimen teho perustuu kangasmateriaalin imevyyteen, jonka ansiosta sen sisään sitoutuu karkean lian lisäksi muun muassa pihkaa ja ilmassa pölisevää teräketjuöljyä. Näiden aineiden poistaminen suodattimen kankaasta vaatii vähintään 60-asteisen pesun pyykinpesukoneessa tai liuottavan pesuaineen käyttöä.

Stihl VarioClean on juuri tällainen puhdistusaine, ja se soveltuu valmistajan mukaan luontaisten ”tahma-aineiden” poistamiseen ilman lämmintä vettä.

Aine on vahvasti emäksinen, pH-arvoltaan 12, kun esimerkiksi tavanomaisen uuninpuhdistusaineen pH on 14. Tuotetietojen mukaan puhdistusaine sisältää vettä ja kolmea erityyppistä soodaa.

Emäksisyyden vuoksi puhdistusainetta ei saa käyttää esimerkiksi eloksoiduille alumiinipinnoille, joiden pinnoitus voi vaurioitua.

Samasta syystä käytössäkin on oltava varovainen; käsien suojaukseen on syytä varata kokokumiset siivouskäsineet. Myös kokonaan kasvot roiskeilta suojaava maski on suositeltava varuste.

Puhdistusainetta testattiin samaan aikaan kokeiltavana olevan Stihl MS 500i -moottorisahan ilmanpuhdistimen puhdistamisessa. Lisäksi tuotteen tehoa kokeiltiin vanhempaan mustaan HD2- ilmanpuhdistimeen sekä kolme vuotta vanhaan ja paineilmalla peruspuhdistetun sahan muoviosiin.

Käsittely tehtiin ohjeen mukaan: VarioCleania suihkutettiin kuiville pinnoille ja annettiin vaikuttaa viisi minuuttia. Sen jälkeen puhdistimet huuhdeltiin lämpimällä vedellä. Sahan osat myös harjattiin ennen huuhtelua ja sen aikana.

Ilmanpuhdistimet oli ennen käsittelyä puhdistettu kopistelemalla ja sisältä­päin kevyesti paineilmalla puhaltaen. Mustaa puhdistinta oli myös aikaisemmin käsitelty rasvanpoistosuihkeella, joka irrottaa perinteiset 2-T-öljyt.

Puhdistusten huuhteluvesi kerättiin astiaan, ja sen annettiin rauhassa laskettua.

Molemmista puhdistimista irtosi selvästi likaa, myös hieman kellertävän valkoisesta MS 500i -puhdistimesta. Mustan HD2-puhdistimen huuhteluvesi värjäytyi jo alkuvaiheessa ruskeaksi, piilopihkaa irtosi heti.

Molempien puhdistimien huuhteluveden pohjalle kertyi karkeaa likaa, joka oli siis ollut liimaantuneena suodatinkankaaseen.

Miten aine toimi sahanosien puhdistuksessa? Lue koko pikatesti:

Koneviesti: Moottorisahojen puhdistukseen soveltuva Stihl VarioClean -puhdistusaine sulattaa pihkan