Lukijan mielipide: Kuution käyttöön tarvitaan korjausliike – "Palvelun rakentamisessa metsäsektori on puhaltanut yhteen hiileen – käytön osalta on valitettavasti edelleen parantamisen varaa"

Juho Leskinen

"Alussa myös puunostajilla oli Kuution käytössä parannettavaa, mutta enää sitä ei voi pitää syynä nihkeyteen", kirjoittaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi MT:n mielipidekirjoituksessaan.

Digitaalinen, kaikille avoin puumarkkinapaikka Kuutio on viimeistään korona-aikana osoittanut oman hyödyllisyytensä. Vaikka fyysisiä kontakteja on täytynyt välttää,puukaupassa on pidetty pitkään jatkuneista poikkeus­oloista huolimatta pyörät pyörimässä.

Kuution käyttö parantaa tasapuolista kilpailua puumarkkinoilla ja korjuupalvelun läpinäkyvyyttä sekä tehostaa eri organisaatioiden toimintaa. Reilu kilpailu ja toiminnan tehostuminen tulisi olla kaikkien metsäalan toimijoiden tavoitteena. Tästä hyötyvät myös metsänomistajat.

Palvelun rakentamisessa metsäsektori on puhaltanut yhteen hiileen – käytön osalta on valitettavasti edelleen parantamisen varaa.

On valitettavaa, että puumarkkinoiden kaikki osapuolet eivät ole ottaneet Kuutiota käyttöönsä. Vain osa metsänhoitoyhdistyksistä hyödyntää palvelua. Tällä hetkellä yli 95 prosenttia puun ostajista hyödyntää toiminnassaan Kuutiota.

Ammattikäytössä Kuutiosta saa parhaan hyödyn rakentamalla Kuution ja organisaation käyttämän tietojärjestelmän välille teknisen rajapinnan, jonka avulla tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä sähköisesti.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, joka koordinoi yhdistysten käyttämän tietojärjestelmän kehittämistä, ei ole kuitenkaan rajapintaa rakentanut. Kuution lanseerauksesta on kulunut jo yli kolme vuotta, joten aikaa rajapinnan rakentamiseen olisi varmasti ollut riittävästi. Mistä homma siis kiikastaa?

Rajapintojen puutteesta kärsivät sekä metsänhoitoyhdistysten palveluita käyttävät metsänomistajat että ne metsänhoitoyhdistykset, jotka haluavat kehittää omia toimintatapojaan. Toki alussa myös puunostajilla oli Kuution käytössä parannettavaa, mutta enää sitä ei voi pitää syynä nihkeyteen.

Korjausliikettä Kuution käytössä tarvitaan nyt, jotta metsäalan kilpailukykyä voidaan parantaa. Metsäalalla on kylliksi ulkopuolelta tulevia haasteita, jotka uhkaavat toimialaamme. Jos kilpailukyvyn parantamista tarjotaan, siihen tulee yhdessä myös tarttua.

Karoliina Niemi

metsäjohtaja

Metsäteollisuus ry

