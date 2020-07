Marjastajia on kadonnut Pohjois-Suomessa jo yli sata – tee nämä asiat, ennen kuin lähdet metsään

Jaana Kankaanpää

Metsässä liikkuessaan kannattaa pukeutua värikkäisiin, maastosta erottuviin vaatteisiin.

Kesää on kuvattu parhaaksi marjakesäksi pitkään aikaan. Varsinkin Lapissa kulunut hillakesä on ollut poikkeuksellisen runsas, mikä on näkynyt runsaana määränä kadonneita hillastajia.

Lapin, Oulun ja Itä-Suomen poliisin alueilla on saatu yli 100 ilmoitusta kadonneista hillastajista ja marjastajista. Yksin viime viikonloppuna kadonneita oli yli kaksikymmentä.

Kadonneista useat ilmoittivat itse katoamisestaan soittamalla hätänumeroon. Kadonneiden etsinnöissä on ollut poliisin henkilöstön lisäksi mukana koiria, drooneja, vapaaehtoisia ja rajavartiolaitoksen helikoptereita. Myös Suomen lentopelastusseura on avustanut etsinnöissä.

Toistaiseksi kaikki tänä vuonna kadonneet on löydetty.

"Hillastajia katoaa enemmän kuin muita marjastajia. Hillat kasvavat muita marjoja vaikeakulkuisemmilla alueilla, ja soilla kulkiessa ihminen helpommin väsähtää ja unohtaa paluureittinsä", kommentoi ylikonstaapeli Jari Seppälä Lapin poliisista viime viikolla.

Eri poliisilaitokset ovatkin jakaneet useita vinkkejä suolla liikkumiseksi sometileillään.

Kaikissa päivityksissä nostetaan 112-sovelluksen lataaminen ja puhelimen vara-akun mukaan ottaminen. Vara-akku auttaa, jos puhelimesta loppuu virta. 112-sovelluksen kautta tehty soitto hätäkeskukseen kertoo soittajan koordinaatit hätäkeskukselle heti. Tämä nopeuttaa pelastettavan löytämistä.

Muita hyviä tapoja helpottaa löytymistään eksymisen sattuessa, ovat pukeutua kirjaviin vaatteisiin, etsiytyä avoimelle paikalle ja pysyä paikallaan.

Marjastamaan kannattaa varata mukaan lisäksi evästä ja juotavaa, jos reissu venyykin yllättävän pitkäksi. Myös hatun käyttö on järkevää. Luonnossa liikkujan vakiovarusteita ovat lisäksi kompassi ja tulentekovälineet. Kartta tulisi olla mukana joko puhelimeen ladattuna tai paperisena.

Esimerkiksi Google Maps -sovelluksella saat ladattua alueen kartan kirjoittamalla alueen nimen ja valitsemalla alavalikosta ''Lataa''. Ladattu kartta löytyy sovelluksen muistista, ja sitä voi tarkastella vaikka puhelimen paikannus ei toimi. Puhelimeen saa lisäksi ladattua kompassisovelluksen, mikäli materiaalista kompassia ei omista.

Sovellukset (112-sovellus, kompassi ja karttaohjelma) kannattaa ladata jo hyvissä ajoin ennen maastoon lähtöä. Sovelluksien käytön opettelu kannattaa myös tehdä etukäteen.

Lähtiessäsi marjaan älä mielellään lähde yksin, vaan ota kaveri mukaan. Jos et saa ketään lähtemään mukaan, ilmoita läheisillesi minne olet menossa, ja milloin sinua voi odottaa takaisin.

Kaverin kanssa liikkuessa on todennäköisempää, että ainakin toisen puhelimessa on kenttää ja paikannus toimii myös metsässä. Jos puhelimen paikannus toimii, on suunnistaminen helppoa esimerkiksi Googlen karttasovelluksen avulla. Sovelluksessa oma sijainti näkyy pisteenä, joka liikkuu kartalla.

Ennen metsään lähtöä sovellukseen voi tallentaa lähtöpisteenä esimerkiksi oman autonsa sijainnin.

Ennen kuin lähdet metsään:

1. Lataa puhelimeen 112-sovellus, kohdealueen kartta sekä kompassi. Opettele käyttämään sovelluksia.

2. Pakkaa mukaan evästä ja vettä sekä tulentekovälineet ja puhelimen vara-akku.

3. Pukeudu värikkäästi ja ota varmuuden vuoksi mukaan lämmintä vaatetta.

4. Älä lähde yksin, vaan ota kaveri mukaan. Kerro suunnitelmistasi läheisillesi.

Metsässä ollessasi:

1. Merkitse karttaan lähtöpaikkasi

2. Tarkkaile liikkuessasi maamerkkejä ja pidä kartan avulla silmällä etenemistäsi

3. Muista juoda

4. Tarkkaile kelloa, jotta tiedät milloin on oikea aika suunnata kotiin.

5. Tarkkaile omia voimiasi, jotta varmasti jaksat kulkea takaisinkin päin. Varsinkin suolla kävely on raskasta.

6. Jos eksyt, pysy rauhallisena ja yritä etsiä tuttuja maamerkkejä kartasta ja maastosta. Jos et löydä omin avuin takaisin, soita 112-sovelluksella hätäkeskukseen ja mene avoimelle paikalle odottamaan avun saapumista.

