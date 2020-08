Honkarakenne kiri kotimaassa – lakko ja korona siirsivät vientitoimituksia

Honkaranne

Honkarakenteen omakotitalojen myynti on kehittynyt edelleen hyvin, toimitusjohtaja Marko Saarelainen kertoo osavuosikatsauksessa.

Hirsitalovalmistaja Honkarakenteen liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta neljä prosenttia 22,6 miljoonaan euroon.

Liiketulos koheni 0,9 miljoonasta 1,0 miljoonaan euroon. Liiketulos liikevaihdosta oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,4 prosenttia.

"Suomessa liikevaihto kehittyi positiivisesti ja oli 11 prosenttia parempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana", Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen kertoo osavuosikatsauksessa.

Omakotitalojen myynti on kehittynyt hänen mukaansa edelleen hyvin. Päiväkotikohteiden kysyntä on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta kiinnostus koulukohteita kohtaan on kasvanut ja odotettavissa on hirsikoulujen määrän kasvua.

Vapaa-ajan mallistoaan yhtiö uudisti alkuvuonna.

"Uusi mallisto on herättänyt kiinnostusta markkinoilla", Saarelainen kehuu.

Viennissä Honkarakenteen liikevaihto laski 12 prosenttia, mutta tilauskanta kesäkuun lopussa oli suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla työtaistelu ja korona aiheuttivat Saarelaisen mukaan vientitoimitusten siirtymisiä. Koronan negatiiviset vaikutukset näkyvät etenkin Aasiassa.

"Osa viennin projektikohteista oli pysähdyksissä, mutta Venäjällä projekti- ja aluerakentamiskohteita on pystytty viemään eteenpäin paikallisen yhteistyökumppanin kanssa."

Honkarakenne arvioi tämän vuoden liikevaihdon olevan samaa tasoa kuin viime vuonna. Oikaistu tulos ennen veroja jää kuitenkin viimevuotisesta.